https://ria.ru/20240703/studenty-1957049733.html
Путин заявил о готовности увеличить квоту на обучение монгольских студентов
Путин заявил о готовности увеличить квоту на обучение монгольских студентов - РИА Новости, 03.07.2024
Путин заявил о готовности увеличить квоту на обучение монгольских студентов
Россия готова увеличивать квоту на обучение студентов из Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:38
2024-07-03T11:38
2024-07-03T11:43
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия готова увеличивать квоту на обучение студентов из Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом."Хочу отметить, что квота монгольских студентов на обучение в России является одной из самых больших, это 620 человек. Мы готовы дальше над этим работать, увеличивать ее", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1957049334.html
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россия, монголия, владимир путин, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Монголия, Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин заявил о готовности увеличить квоту на обучение монгольских студентов
Путин: Россия готова увеличивать квоту на обучение монгольских студентов