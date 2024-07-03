https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html

"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США

"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США - РИА Новости, 03.07.2024

"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США

ВС России уже второй день подряд бьют по аэродромам ВСУ, нанося украинской авиации неприемлемый ущерб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:03

2024-07-03T16:03

2024-07-03T17:36

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВС России уже второй день подряд бьют по аэродромам ВСУ, нанося украинской авиации неприемлемый ущерб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.Накануне Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области. В среду оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, уничтожив украинский боевой вертолет Ми-24."Ущерб, нанесенный потрепанным украинским Военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации, неприемлемый", — пишет Экс.Как отметил обозреватель, у ВСУ нет достаточного количество военных самолетов для восполнения потерь."Очевидно, что происходит. Нехватка средств противовоздушной обороны сделала украинские авиабазы уязвимыми для атак российских беспилотников и ракет. С осени прошлого года количество российских налетов на украинские базы неуклонно возрастало", — констатировал он.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, также прозвучали взрывы.

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html

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