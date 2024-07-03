Рейтинг@Mail.ru
"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 03.07.2024 (обновлено: 17:36 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html
"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США
"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США - РИА Новости, 03.07.2024
"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США
ВС России уже второй день подряд бьют по аэродромам ВСУ, нанося украинской авиации неприемлемый ущерб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:03
2024-07-03T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полтава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838038066_0:205:1490:1043_1920x0_80_0_0_94ed530a1111b25c19180d0486eb665a.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВС России уже второй день подряд бьют по аэродромам ВСУ, нанося украинской авиации неприемлемый ущерб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.Накануне Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области. В среду оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, уничтожив украинский боевой вертолет Ми-24."Ущерб, нанесенный потрепанным украинским Военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации, неприемлемый", — пишет Экс.Как отметил обозреватель, у ВСУ нет достаточного количество военных самолетов для восполнения потерь."Очевидно, что происходит. Нехватка средств противовоздушной обороны сделала украинские авиабазы уязвимыми для атак российских беспилотников и ракет. С осени прошлого года количество российских налетов на украинские базы неуклонно возрастало", — констатировал он.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, также прозвучали взрывы.
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html
https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html
сша
украина
полтава
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838038066_0:185:1194:1080_1920x0_80_0_0_515661746e858c89b99d172e86c88935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полтава, полтавская область, forbes, ми-24
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полтава, Полтавская область, Forbes, Ми-24
"Неприемлемый ущерб": удар России по аэродрому Полтава вызвал тревогу в США

Forbes: ВС России нанесли неприемлемый ущерб авиации ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВС России уже второй день подряд бьют по аэродромам ВСУ, нанося украинской авиации неприемлемый ущерб, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области. В среду оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, уничтожив украинский боевой вертолет Ми-24.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому
Вчера, 16:46
"Ущерб, нанесенный потрепанным украинским Военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации, неприемлемый", — пишет Экс.
Как отметил обозреватель, у ВСУ нет достаточного количество военных самолетов для восполнения потерь.
«
"Очевидно, что происходит. Нехватка средств противовоздушной обороны сделала украинские авиабазы уязвимыми для атак российских беспилотников и ракет. С осени прошлого года количество российских налетов на украинские базы неуклонно возрастало", — констатировал он.
В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, также прозвучали взрывы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Огромная брешь": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ на передовой
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолтаваПолтавская областьForbesМи-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала