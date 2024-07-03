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В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 03.07.2024 (обновлено: 06:21 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ssha-1957007245.html
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну - РИА Новости, 03.07.2024
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T06:06
2024-07-03T06:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
михаил шеремет
патрик райдер
джо байден
госдума рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают суверенной частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме. "Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пришла пора всему цивилизованному миру поставить на место американский режим Джо Байдена, который превратил США в страну, несущую международный террор и убийства.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240702/vsu-1956892702.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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в мире, сша, михаил шеремет, патрик райдер, джо байден, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Михаил Шеремет, Патрик Райдер, Джо Байден, Госдума РФ, Украина
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну

Шеремет: США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают суверенной частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме.
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"Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, пришла пора всему цивилизованному миру поставить на место американский режим Джо Байдена, который превратил США в страну, несущую международный террор и убийства.
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Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМихаил ШереметПатрик РайдерДжо БайденГосдума РФУкраина
 
 
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