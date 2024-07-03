https://ria.ru/20240703/ssha-1957007245.html

В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну

В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну - РИА Новости, 03.07.2024

В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T06:06

2024-07-03T06:06

2024-07-03T06:21

специальная военная операция на украине

в мире

сша

михаил шеремет

патрик райдер

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям России, которые в США считают суверенной частью Украины, в том числе речь идет и о Крыме. "Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пришла пора всему цивилизованному миру поставить на место американский режим Джо Байдена, который превратил США в страну, несущую международный террор и убийства.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240702/vsu-1956892702.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

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в мире, сша, михаил шеремет, патрик райдер, джо байден, госдума рф, украина