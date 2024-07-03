https://ria.ru/20240703/srok-1957017785.html

Условно осужденному Дельпалю могут заменить срок на реальный

Условно осужденному Дельпалю могут заменить срок на реальный - РИА Новости, 03.07.2024

Условно осужденному Дельпалю могут заменить срок на реальный

Французу Филиппу Дельпалю, осужденному условно по делу Baring Vostok, хотят заменить срок на реальный, следует из информации в картотеке Тверского суда Москвы. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:04

2024-07-03T09:04

2024-07-03T09:15

происшествия

москва

майкл калви

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/18/1550931870_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afe7f8cbfb2d1108849265b9fe3000bd.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Французу Филиппу Дельпалю, осужденному условно по делу Baring Vostok, хотят заменить срок на реальный, следует из информации в картотеке Тверского суда Москвы."Зарегистрирован материал в отношении Ф. Дельпаля об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - сказано в электронной базе.Сейчас материал возвращен составителю, но впоследствии снова может поступить в инстанцию на рассмотрение.Согласно базе МВД России, Дельпаль объявлен в розыск.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.

https://ria.ru/20240702/vzyatki-1956956871.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, майкл калви, московский городской суд