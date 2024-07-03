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Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 03.07.2024 (обновлено: 16:52 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sovetnik-1957142891.html
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана - РИА Новости, 03.07.2024
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана
Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:56
2024-07-03T16:52
специальная военная операция на украине
сергей меликов
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в Telegram-канале. "Замир Гаджимурадов назначен советником главы Республики Дагестан. Распоряжение подписал Сергей Меликов. Замир Гаджимурадов – участник специальной военной операции. Ранее о его подвиге рассказали в Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Гаджимурадов в составе группы держал на территории СВО оборону на заданном рубеже, отбивал многочисленные атаки противника, спас тяжелораненого военнослужащего, рискуя собственной жизнью.
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сергей меликов, республика дагестан, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Россия
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана

Участник СВО Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана

© Фото : Администрация МО "Хивский район"/ВКонтакте Апти Алаудинов и Замир Гаджимурадов
 Апти Алаудинов и Замир Гаджимурадов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Администрация МО "Хивский район"/ВКонтакте
Апти Алаудинов и Замир Гаджимурадов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в Telegram-канале.
"Замир Гаджимурадов назначен советником главы Республики Дагестан. Распоряжение подписал Сергей Меликов. Замир Гаджимурадов – участник специальной военной операции. Ранее о его подвиге рассказали в Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Гаджимурадов в составе группы держал на территории СВО оборону на заданном рубеже, отбивал многочисленные атаки противника, спас тяжелораненого военнослужащего, рискуя собственной жизнью.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей МеликовРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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