https://ria.ru/20240703/sovetnik-1957142891.html

Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана

Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана - РИА Новости, 03.07.2024

Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана

Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:56

2024-07-03T15:56

2024-07-03T16:52

специальная военная операция на украине

сергей меликов

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в Telegram-канале. "Замир Гаджимурадов назначен советником главы Республики Дагестан. Распоряжение подписал Сергей Меликов. Замир Гаджимурадов – участник специальной военной операции. Ранее о его подвиге рассказали в Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Гаджимурадов в составе группы держал на территории СВО оборону на заданном рубеже, отбивал многочисленные атаки противника, спас тяжелораненого военнослужащего, рискуя собственной жизнью.

https://ria.ru/20240702/edinaya-rossiya-1956947120.html

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сергей меликов, республика дагестан, россия