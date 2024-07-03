https://ria.ru/20240703/sovetnik-1957142891.html
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана - РИА Новости, 03.07.2024
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана
Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:56
2024-07-03T15:56
2024-07-03T16:52
специальная военная операция на украине
сергей меликов
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957166462_0:257:720:662_1920x0_80_0_0_ef9308cf44a1a7927a204afec50d6a44.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана, сообщила пресс-служба администрации главы республики в Telegram-канале. "Замир Гаджимурадов назначен советником главы Республики Дагестан. Распоряжение подписал Сергей Меликов. Замир Гаджимурадов – участник специальной военной операции. Ранее о его подвиге рассказали в Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Гаджимурадов в составе группы держал на территории СВО оборону на заданном рубеже, отбивал многочисленные атаки противника, спас тяжелораненого военнослужащего, рискуя собственной жизнью.
https://ria.ru/20240702/edinaya-rossiya-1956947120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957166462_0:189:720:729_1920x0_80_0_0_b81ebdd7d31dafba728b53337451d258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меликов, республика дагестан, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Россия
Бывший участник СВО стал советником главы Дагестана
Участник СВО Замир Гаджимурадов назначен советником главы Дагестана