https://ria.ru/20240703/sng-1957079951.html

Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ

Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ - РИА Новости, 03.07.2024

Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ

Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:10

2024-07-03T13:10

2024-07-03T14:04

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "На фоне глобальной нестабильности и усиления напряжённости по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", - сказал Белоусов, открывая в среду заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. Он отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. "Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран", - подчеркнул министр обороны России. По его словам, "важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС". "Упор делаем на повышение активности и авторитета этих интеграционных структур, налаживание между ними диалога в области безопасности", - подчеркнул Белоусов. Он отметил, что более 30 лет СНГ демонстрирует приверженность дружбе, добрососедству и сотрудничеству стран - участниц, при этом вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в центре внимания Совета министров обороны.

https://ria.ru/20240703/belousov-1957079080.html

https://ria.ru/20240625/iran-1955388012.html

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россия, евразия, андрей белоусов, владимир путин, снг, союзное государство, одкб, безопасность, в мире