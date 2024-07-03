Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ
Белоусов: РФ в роли председателя СНГ улучшит совместное противодействие вызовам
© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"На фоне глобальной нестабильности и усиления напряжённости по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", - сказал Белоусов, открывая в среду заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Он отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.
"Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран", - подчеркнул министр обороны России.
По его словам, "важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС".
"Упор делаем на повышение активности и авторитета этих интеграционных структур, налаживание между ними диалога в области безопасности", - подчеркнул Белоусов.
Он отметил, что более 30 лет СНГ демонстрирует приверженность дружбе, добрососедству и сотрудничеству стран - участниц, при этом вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в центре внимания Совета министров обороны.