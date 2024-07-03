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Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ - РИА Новости, 03.07.2024
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13:10 03.07.2024 (обновлено: 14:04 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sng-1957079951.html
Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ
Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ - РИА Новости, 03.07.2024
Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ
Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:10
2024-07-03T14:04
россия
евразия
андрей белоусов
владимир путин
снг
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "На фоне глобальной нестабильности и усиления напряжённости по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", - сказал Белоусов, открывая в среду заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. Он отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. "Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран", - подчеркнул министр обороны России. По его словам, "важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС". "Упор делаем на повышение активности и авторитета этих интеграционных структур, налаживание между ними диалога в области безопасности", - подчеркнул Белоусов. Он отметил, что более 30 лет СНГ демонстрирует приверженность дружбе, добрососедству и сотрудничеству стран - участниц, при этом вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в центре внимания Совета министров обороны.
https://ria.ru/20240703/belousov-1957079080.html
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россия, евразия, андрей белоусов, владимир путин, снг, союзное государство, одкб, безопасность, в мире
Россия, Евразия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, СНГ, Союзное государство, ОДКБ, Безопасность, В мире
Белоусов назвал приоритет России в роли председателя СНГ

Белоусов: РФ в роли председателя СНГ улучшит совместное противодействие вызовам

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024
Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия в период своего председательства в Содружестве Независимых Государств считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"На фоне глобальной нестабильности и усиления напряжённости по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", - сказал Белоусов, открывая в среду заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024
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Он отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.
"Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран", - подчеркнул министр обороны России.
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По его словам, "важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС".
"Упор делаем на повышение активности и авторитета этих интеграционных структур, налаживание между ними диалога в области безопасности", - подчеркнул Белоусов.
Он отметил, что более 30 лет СНГ демонстрирует приверженность дружбе, добрососедству и сотрудничеству стран - участниц, при этом вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в центре внимания Совета министров обороны.
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РоссияЕвразияАндрей БелоусовВладимир ПутинСНГСоюзное государствоОДКББезопасностьВ мире
 
 
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