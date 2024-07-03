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Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией - РИА Новости, 03.07.2024
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости выработки новых "драйверов" для развития сотрудничества... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:57
2024-07-03T16:57
2024-07-03T18:24
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости выработки новых "драйверов" для развития сотрудничества Пекина и Москвы. Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана Астане. По словам китайского лидера, проведение двусторонних переговоров на полях многосторонних мероприятий - это показатель высокого уровня российско-китайский отношений. Он также добавил, что визит Путина в Китай в в мае 2024 года позволил наметить приоритетные направления для развития отношений. "Сейчас полноценно реализуются достигнутые между нами договоренности, устойчиво продвигается наше разноплановое сотрудничество по намеченному курсу. В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.По словам лидера КНР, сторонам необходимо прилагать усилия по защите своих прав и интересов, а также "основных норм международных отношений". Кроме того, он заявил, что Китай готов обсуждать вопросы укрепления ШОС.
https://ria.ru/20240703/putin-1957163427.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, шос, астана, саммит шос в астане – 2024
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин: необходимо выработать новые "драйверов" сотрудничества КНР и России
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости выработки новых "драйверов" для развития сотрудничества Пекина и Москвы.
Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
) в столице Казахстана Астане
.
По словам китайского лидера, проведение двусторонних переговоров на полях многосторонних мероприятий - это показатель высокого уровня российско-китайский отношений. Он также добавил, что визит Путина в Китай в в мае 2024 года позволил наметить приоритетные направления для развития отношений.
"Сейчас полноценно реализуются достигнутые между нами договоренности, устойчиво продвигается наше разноплановое сотрудничество по намеченному курсу. В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
По словам лидера КНР, сторонам необходимо прилагать усилия по защите своих прав и интересов, а также "основных норм международных отношений". Кроме того, он заявил, что Китай готов обсуждать вопросы укрепления ШОС.