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Умер посол России в Алжире Шуваев - РИА Новости, 03.07.2024
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14:30 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/shuvaev-1957106303.html
Умер посол России в Алжире Шуваев
Умер посол России в Алжире Шуваев - РИА Новости, 03.07.2024
Умер посол России в Алжире Шуваев
Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев скончался 3 июля, сообщил МИД в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:30
2024-07-03T14:30
россия
ближний восток
происшествия
алжир (республика)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев скончался 3 июля, сообщил МИД в Telegram-канале. "Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович (1955-2024)", - говорится в сообщении. Отмечается, что должность посла в Алжире он занимал с мая 2022 года, в 2018-2022 годах был послом в Марокко, в 2008-2012 годах - в Ираке, в 2004-2008 годах - в Ливии.
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россия, ближний восток, происшествия, алжир (республика)
Россия, Ближний Восток, Происшествия, Алжир (республика)
Умер посол России в Алжире Шуваев

МИД: умер посол России в Алжире Валерьян Шуваев

© Фото : Посольство России в Алжире/TelegramВалерьян Шуваев
Валерьян Шуваев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Посольство России в Алжире/Telegram
Валерьян Шуваев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев скончался 3 июля, сообщил МИД в Telegram-канале.
"Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович (1955-2024)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что должность посла в Алжире он занимал с мая 2022 года, в 2018-2022 годах был послом в Марокко, в 2008-2012 годах - в Ираке, в 2004-2008 годах - в Ливии.
 
РоссияБлижний ВостокПроисшествияАлжир (республика)
 
 
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