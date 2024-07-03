https://ria.ru/20240703/shuvaev-1957106303.html

Умер посол России в Алжире Шуваев

Умер посол России в Алжире Шуваев - РИА Новости, 03.07.2024

Умер посол России в Алжире Шуваев

Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев скончался 3 июля, сообщил МИД в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:30

2024-07-03T14:30

2024-07-03T14:30

россия

ближний восток

происшествия

алжир (республика)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957105278_92:0:1133:586_1920x0_80_0_0_086b08817070c03d7df9ddc1e788730d.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев скончался 3 июля, сообщил МИД в Telegram-канале. "Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович (1955-2024)", - говорится в сообщении. Отмечается, что должность посла в Алжире он занимал с мая 2022 года, в 2018-2022 годах был послом в Марокко, в 2008-2012 годах - в Ираке, в 2004-2008 годах - в Ливии.

россия

ближний восток

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ближний восток, происшествия, алжир (республика)