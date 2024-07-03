https://ria.ru/20240703/shos-1957022869.html

На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника

На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника - РИА Новости, 03.07.2024

На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника

На улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества стоит военная техника, дороги периодически перекрывают из-за проезда делегаций,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:38

2024-07-03T09:38

2024-07-03T09:39

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. На улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества стоит военная техника, дороги периодически перекрывают из-за проезда делегаций, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум в нескольких местах стояли бронеавтомобили наподобие российских "Тигров" и более тяжелая техника. Улицы города периодически перекрывают из-за проезда делегаций, впрочем, ненадолго - так, индийская делегация заставила остальных участников дорожное время задержаться на пять минут. Саммит ШОС пройдет 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, саммит шос в астане – 2024