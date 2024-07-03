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На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника - РИА Новости, 03.07.2024
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09:38 03.07.2024 (обновлено: 09:39 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shos-1957022869.html
На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника
На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника - РИА Новости, 03.07.2024
На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника
На улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества стоит военная техника, дороги периодически перекрывают из-за проезда делегаций,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:38
2024-07-03T09:39
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. На улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества стоит военная техника, дороги периодически перекрывают из-за проезда делегаций, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум в нескольких местах стояли бронеавтомобили наподобие российских "Тигров" и более тяжелая техника. Улицы города периодически перекрывают из-за проезда делегаций, впрочем, ненадолго - так, индийская делегация заставила остальных участников дорожное время задержаться на пять минут. Саммит ШОС пройдет 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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шос, саммит шос в астане – 2024
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника

На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника

© РИА НовостиВоенная техника на улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничеств
Военная техника на улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничеств
© РИА Новости
Военная техника на улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничеств
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. На улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества стоит военная техника, дороги периодически перекрывают из-за проезда делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум в нескольких местах стояли бронеавтомобили наподобие российских "Тигров" и более тяжелая техника.
Улицы города периодически перекрывают из-за проезда делегаций, впрочем, ненадолго - так, индийская делегация заставила остальных участников дорожное время задержаться на пять минут.
Саммит ШОС пройдет 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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ШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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