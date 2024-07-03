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Генпрокуратура потребовала изъять активы водочного магната Шефлера - РИА Новости, 03.07.2024
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16:10 03.07.2024 (обновлено: 19:15 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shefler-1957149094.html
Генпрокуратура потребовала изъять активы водочного магната Шефлера
Генпрокуратура потребовала изъять активы водочного магната Шефлера - РИА Новости, 03.07.2024
Генпрокуратура потребовала изъять активы водочного магната Шефлера
Генпрокуратура потребовала признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и связанные с ним компании экстремистским объединением и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:10
2024-07-03T19:15
россия
люксембург (округ)
нидерланды
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и связанные с ним компании экстремистским объединением и конфисковать их российские активы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Исходя из подсудности, иск направлен в Тамбовский районный суд, а ответчиками по нему выступают олигарх Юрий Шефлер, компании "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.", "Столи Груп С.а.р.л.", зарегистрированные в Люксембурге. Деятельность данного объединения подлежит признанию экстремистской и запрету в России", — сказал собеседник агентства.Кроме того, среди ответчиков значатся "Эс.Пи.Ай. Риджинал Бизнес Юнит Б.В.", зарегистрированная в Нидерландах, и калининградское АО "СПИ-РВВК". По словам источника, группа компаний Шефлера работает главным образом в странах ЕС (Латвии, Люксембурге и Нидерландах), а также в некоторых регионах России. Шефлер контролирует "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", через них владеет значительными активами и получает высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Столичная" и "Московская". В конце 1990-х Шефлер похитил эти бренды, в дальнейшем они использовались при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.Деятельность компаний Шефлера направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства", утверждает собеседник агентства. Группа фактически активизировалась в 2014 году, после госпереворота в Киеве, а сам бизнесмен поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ. В частности, структуры Шефлера проводят акции по поддержке киевского режима, добавил источник. В 2022-м "Столи Груп С.а.р.л." провела ребрендинг, переименовав водку "Столичная" в "Столи", чтобы исключить какие-либо ассоциации с Россией. Она же выпустила лимитированную серию алкогольных напитков, доходы от продажи которой целиком направила на помощь киевскому режиму. К тому же компании финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022-2023 годах ВСУ получили не менее 38 миллионов евро. Эти обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера и его компании как членов единой группы, которая пытается воспрепятствовать законной деятельности российских государственных органов и территориальной целостности страны. При этом часть активов Шефлера размещается в России. Например, он владеет мажоритарным пакетом акций "Амбер Талвис" — крупного производителя алкогольной продукции из Тамбовской области. Компания производит десять тысяч декалитров в сутки, ее капитализация превышает два миллиарда рублей, а ежегодная выручка — полтора миллиарда. Шефлер полностью контролирует эту компанию и управляет ее финансами. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения. В 2019-2022 годах объем таких финансовых операций превысил 1,6 миллиарда рублей. Шефлеру также принадлежат калининградские АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК". "Нахождение хозяйствующих субъектов под контролем экстремистского объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. С учетом изложенного принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", подлежит обращению в федеральную собственность", — заключил источник РИА Новости.Таким образом, уточнил он, Генпрокуратура потребовала запретить в России деятельность объединения, в которое входят Шефлер, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.", "Столи Груп С.а.р.л.", и обратить в доход государства около 62,5 тысячи акций АО "Амбер Талвис" номинальной стоимостью 600 рублей каждая, более 50 тысяч акций АО "СПИ-РВВК" номинальной стоимостью 1,1 тысячи рублей и целиком долю в уставном капитале ООО "РВВК". Помимо этого, Генпрокуратура попросила суд принять меры предварительной защиты по иску, в том числе запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства.
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россия, люксембург (округ), нидерланды, генеральная прокуратура рф
Россия, Люксембург (округ), Нидерланды, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура потребовала изъять активы водочного магната Шефлера

ГП потребовала признать владельца бренда водки "Столичная" Шефлера экстремистом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и связанные с ним компании экстремистским объединением и конфисковать их российские активы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Исходя из подсудности, иск направлен в Тамбовский районный суд, а ответчиками по нему выступают олигарх Юрий Шефлер, компании "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.", "Столи Груп С.а.р.л.", зарегистрированные в Люксембурге. Деятельность данного объединения подлежит признанию экстремистской и запрету в России", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, среди ответчиков значатся "Эс.Пи.Ай. Риджинал Бизнес Юнит Б.В.", зарегистрированная в Нидерландах, и калининградское АО "СПИ-РВВК".
По словам источника, группа компаний Шефлера работает главным образом в странах ЕС (Латвии, Люксембурге и Нидерландах), а также в некоторых регионах России. Шефлер контролирует "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", через них владеет значительными активами и получает высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Столичная" и "Московская". В конце 1990-х Шефлер похитил эти бренды, в дальнейшем они использовались при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.
Деятельность компаний Шефлера направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства", утверждает собеседник агентства. Группа фактически активизировалась в 2014 году, после госпереворота в Киеве, а сам бизнесмен поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ.
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В частности, структуры Шефлера проводят акции по поддержке киевского режима, добавил источник. В 2022-м "Столи Груп С.а.р.л." провела ребрендинг, переименовав водку "Столичная" в "Столи", чтобы исключить какие-либо ассоциации с Россией. Она же выпустила лимитированную серию алкогольных напитков, доходы от продажи которой целиком направила на помощь киевскому режиму.
К тому же компании финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022-2023 годах ВСУ получили не менее 38 миллионов евро. Эти обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера и его компании как членов единой группы, которая пытается воспрепятствовать законной деятельности российских государственных органов и территориальной целостности страны.
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При этом часть активов Шефлера размещается в России. Например, он владеет мажоритарным пакетом акций "Амбер Талвис" — крупного производителя алкогольной продукции из Тамбовской области. Компания производит десять тысяч декалитров в сутки, ее капитализация превышает два миллиарда рублей, а ежегодная выручка — полтора миллиарда. Шефлер полностью контролирует эту компанию и управляет ее финансами. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения. В 2019-2022 годах объем таких финансовых операций превысил 1,6 миллиарда рублей.
Шефлеру также принадлежат калининградские АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК".
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"Нахождение хозяйствующих субъектов под контролем экстремистского объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. С учетом изложенного принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", подлежит обращению в федеральную собственность", — заключил источник РИА Новости.
Таким образом, уточнил он, Генпрокуратура потребовала запретить в России деятельность объединения, в которое входят Шефлер, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.", "Столи Груп С.а.р.л.", и обратить в доход государства около 62,5 тысячи акций АО "Амбер Талвис" номинальной стоимостью 600 рублей каждая, более 50 тысяч акций АО "СПИ-РВВК" номинальной стоимостью 1,1 тысячи рублей и целиком долю в уставном капитале ООО "РВВК".
Помимо этого, Генпрокуратура попросила суд принять меры предварительной защиты по иску, в том числе запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства.
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