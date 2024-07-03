https://ria.ru/20240703/serebryakov-1956605904.html

Биография Алексея Серебрякова

Биография Алексея Серебрякова - РИА Новости, 03.07.2024

Биография Алексея Серебрякова

Российский актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Валерьевич Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:06

2024-07-03T01:06

2024-07-03T01:06

справки

москва

алексей серебряков

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Российский актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Валерьевич Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве.Впервые снялся в кино в тринадцатилетнем возрасте в популярном в советское время телевизионном сериале "Вечный зов" (1973-1983) режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, сыграв сына одного из главных героев. К окончанию школы на его счету было несколько главных ролей. Он снялся в фильмах "Поздняя ягода" (1978), "Отец и сын" (1979), "Алые погоны" (1980), "Последний побег" (1980). После школы поступил на радиотелевизионный факультет Московского энергетического института, но обучение так и не начал – по приглашению главного режиссера стал актером Сызранского драматического театра. Проработав восемь месяцев, вернулся в Москву.В 1986 году окончил актерский факультет ГИТИС (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), где учился на курсе Олега Табакова.В 1986-1991 годах – актер Московского театра-студии п/р Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова).С 2009 года работал в театре "Ленком" (ныне "Ленком Марка Захарова").Играл также в спектакле Романа Виктюка "Федра" в Московском драматическом театре на Таганке (ныне Театр на Таганке), антрепризном спектакле "Новый" и мюзикле "Метро".В настоящее время играет в спектакле "Эйнштейн и Маргарита".В кино стал активно сниматься в 1980-е годы. В этот период вышли фильмы "Тихая застава" (1985), "Обвиняется свадьба" (1986), "Забавы молодых" (1987), "После войны – мир" (1988) и др.Известность приобрел благодаря главной роли в криминальном боевике Владимира Феоктистова "Фанат" (1989). Свой успех артист закрепил ролью в фильме Владимира Бортко "Афганский излом" (1991).Критиками были отмечены его роли в картинах "Случайный вальс" (1989), "Высшая мера" (1992), "Серп и молот" (1994).Зрителям также запомнились роли Серебрякова в сериалах "Бандитский Петербург-2" (2000), "Империя под ударом" (2000), "Убойная сила-4" (2002-2003), "Антикиллер-2" (2003), "Баязет" (2003), "Штрафбат" (2004), "Дети Ванюхина" (2005).В последующие годы он исполнил главные роли в фильмах "Жила-была одна баба" (2011), "Снайпер-2. Тунгус" (2011), "Соло на саксофоне" (2012), сериалах "Три товарища" (2012) "Агент" (2013) и "Ладога" (2013).В 2014 году Алексей Серебряков исполнил главную роль в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан", получившем приз за сценарий на Каннском фестивале в 2014 году. В 2017 году он сыграл главную роль в медицинской драме "Доктор Рихтер", официальной адаптации американского сериала "Доктор Хаус". В 2018 и 2019 годах вышли новые части сериала "Доктор Рихтер. Продолжение" и "Доктор Рихтер-3".Алексей Серебряков исполнил главные роли в таких фильмах и сериалах как "Ваша честь" (2021), "Красная шапочка", "Либерея: Охотники за сокровищами", "Наследие", "Неличная жизнь" (все – 2022), "Белый список", "Бешенство" и "Спасти единственного сына" (все – 2023) и др.Актер также снимался в фильмах "Стена" (2016), "Легенда о Коловрате" (2017), "Пилигрим" (2018), "Холодная игра" (2019), "Мертвые души" (2020), "Никто" (2020), "Иваново счастье" (2021), "И снова здравствуйте!" (2022), "Иные" (2023) и др.Всего фильмография Алексея Серебрякова включает более 150 киноработ.Вместе с Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым является основателем благотворительного фонда помощи детям-сиротам "Время жить".В 2012 году артист переехал в Канаду вместе с семьей. В 2021 году стало известно, что Серебряков вернулся в Россию. Народный артист РФ (2010).Лауреаты Национальной кинематографической премии "Ника" за 2018 год.Лауреат кинофестиваля "Виват, кино России!" (2000, 2006). Обладатель приза за лучшую мужскую роль на Международном фестивале актеров кино "Созвездие" (2011).Алексей Серебряков женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, алексей серебряков