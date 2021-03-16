https://ria.ru/20210316/serebryakov-1601540478.html

Серебряков вернулся в Россию

Серебряков вернулся в Россию

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:50

2021-03-16T18:50

2021-03-16T18:50

культура

россия

юрий дудь

алексей серебряков

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155134/18/1551341839_0:102:2593:1561_1920x0_80_0_0_66f38df1ccf5d1981a99e5b1937fd12b.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru.Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал "нелепым" сравнивать, в какой стране лучше жить. Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие.Алексей Серебряков известен ролями в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". Артист переехал в Канаду вместе с семьей в 2012 году. Причиной он назвал "неблагоприятную социальную обстановку" в России и "рост нетерпимости".

https://ria.ru/20190303/1551515025.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий дудь, алексей серебряков, канада