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Серебряков вернулся в Россию
Серебряков вернулся в Россию
Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:50
2021-03-16T18:50
культура
россия
юрий дудь
алексей серебряков
канада
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru.Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал "нелепым" сравнивать, в какой стране лучше жить. Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие.Алексей Серебряков известен ролями в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". Артист переехал в Канаду вместе с семьей в 2012 году. Причиной он назвал "неблагоприятную социальную обстановку" в России и "рост нетерпимости".
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россия, юрий дудь, алексей серебряков, канада

Серебряков вернулся в Россию

18:50 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Алексей Серебряков
Актер Алексей Серебряков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru.
"Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — сообщил артист.
Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал "нелепым" сравнивать, в какой стране лучше жить.
Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие.
Актер Алексей Серебряков (Николай Сергеев) на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан - РИА Новости, 1920, 03.03.2019
3 марта 2019, 16:14
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о "мучениях" из-за России
Алексей Серебряков известен ролями в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". Артист переехал в Канаду вместе с семьей в 2012 году. Причиной он назвал "неблагоприятную социальную обстановку" в России и "рост нетерпимости".
 
КультураРоссияЮрий ДудьАлексей СеребряковКанада
 
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