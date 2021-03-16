https://ria.ru/20210316/serebryakov-1601540478.html
Серебряков вернулся в Россию
Серебряков вернулся в Россию
Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:50
2021-03-16T18:50
2021-03-16T18:50
культура
россия
юрий дудь
алексей серебряков
канада
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru.Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал "нелепым" сравнивать, в какой стране лучше жить. Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие.Алексей Серебряков известен ролями в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". Артист переехал в Канаду вместе с семьей в 2012 году. Причиной он назвал "неблагоприятную социальную обстановку" в России и "рост нетерпимости".
https://ria.ru/20190303/1551515025.html
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