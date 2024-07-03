"Новое испытание Байдена". СМИ рассказали, что грозит президенту США
Semafor: Байден попытается проявить себя на саммите НАТО после дебатов с Трампом
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Белый дом рассматривает предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне в качестве возможности для Джо Байдена проявить себя с хорошей стороны после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали беспокойство в Демократической партии, сообщает Semafor со ссылкой на источники.
Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса.
Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса.
"Я надеюсь, что в течение следующих семи-десяти дней президент будет активно встречаться с людьми в разных частях страны, излагая свою позицию и делая вещи, которые подчеркнут его международный статус, как, например саммиты НАТО", — сказал в комментарии изданию вице-президент центристско-демократического аналитического центра Third Way, отвечающий за политические вопросы Джим Кесслер.
Как отмечается в статье, к Байдену на этот раз будет приковано пристальное внимание, в том числе и военных союзников Америки, которые учли его провал на детбатах и теперь ожидают возвращение Дональда Трампа к власти.
"Их (европейских чиновников. — Прим. Ред.) не беспокоит Джо Байден. Они имели дело с ним. Они работали с ним. Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола. Их беспокоит Дональд Трамп", — приводит Semafor слова главного демократа в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Микса.
Как отмечается в статье, к Байдену на этот раз будет приковано пристальное внимание, в том числе и военных союзников Америки, которые учли его провал на детбатах и теперь ожидают возвращение Дональда Трампа к власти.
"Их (европейских чиновников. — Прим. Ред.) не беспокоит Джо Байден. Они имели дело с ним. Они работали с ним. Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола. Их беспокоит Дональд Трамп", — приводит Semafor слова главного демократа в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Микса.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.