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"Новое испытание Байдена". СМИ рассказали, что грозит президенту США - РИА Новости, 03.07.2024
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23:16 03.07.2024 (обновлено: 23:50 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/semafor-1957234871.html
"Новое испытание Байдена". СМИ рассказали, что грозит президенту США
"Новое испытание Байдена". СМИ рассказали, что грозит президенту США - РИА Новости, 03.07.2024
"Новое испытание Байдена". СМИ рассказали, что грозит президенту США
Белый дом рассматривает предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне в качестве возможности для Джо Байдена проявить себя с хорошей стороны после провальных дебатов с... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T23:16
2024-07-03T23:50
сша
вашингтон (штат)
москва
джо байден
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Белый дом рассматривает предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне в качестве возможности для Джо Байдена проявить себя с хорошей стороны после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали беспокойство в Демократической партии, сообщает Semafor со ссылкой на источники.Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса."Я надеюсь, что в течение следующих семи-десяти дней президент будет активно встречаться с людьми в разных частях страны, излагая свою позицию и делая вещи, которые подчеркнут его международный статус, как, например саммиты НАТО", — сказал в комментарии изданию вице-президент центристско-демократического аналитического центра Third Way, отвечающий за политические вопросы Джим Кесслер.Как отмечается в статье, к Байдену на этот раз будет приковано пристальное внимание, в том числе и военных союзников Америки, которые учли его провал на детбатах и теперь ожидают возвращение Дональда Трампа к власти."Их (европейских чиновников. — Прим. Ред.) не беспокоит Джо Байден. Они имели дело с ним. Они работали с ним. Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола. Их беспокоит Дональд Трамп", — приводит Semafor слова главного демократа в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Микса.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.
https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html
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сша, вашингтон (штат), москва, джо байден, дональд трамп, нато, президентские выборы в сша, в мире
США, Вашингтон (штат), Москва, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Президентские выборы в США, В мире
"Новое испытание Байдена". СМИ рассказали, что грозит президенту США

Semafor: Байден попытается проявить себя на саммите НАТО после дебатов с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Белый дом рассматривает предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне в качестве возможности для Джо Байдена проявить себя с хорошей стороны после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали беспокойство в Демократической партии, сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса.
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"Я надеюсь, что в течение следующих семи-десяти дней президент будет активно встречаться с людьми в разных частях страны, излагая свою позицию и делая вещи, которые подчеркнут его международный статус, как, например саммиты НАТО", — сказал в комментарии изданию вице-президент центристско-демократического аналитического центра Third Way, отвечающий за политические вопросы Джим Кесслер.

Как отмечается в статье, к Байдену на этот раз будет приковано пристальное внимание, в том числе и военных союзников Америки, которые учли его провал на детбатах и теперь ожидают возвращение Дональда Трампа к власти.

"Их (европейских чиновников. — Прим. Ред.) не беспокоит Джо Байден. Они имели дело с ним. Они работали с ним. Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола. Их беспокоит Дональд Трамп", — приводит Semafor слова главного демократа в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Микса.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.
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