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В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка - РИА Новости, 03.07.2024
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04:56 03.07.2024 (обновлено: 05:45 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sboy-1957004084.html
В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка
В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка - РИА Новости, 03.07.2024
В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка
Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают, сообщил РИА Новости сотрудник одного из местных отделений банка. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T04:56
2024-07-03T05:45
технологии
приморский край
владивосток
якутск
сбербанк россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают, сообщил РИА Новости сотрудник одного из местных отделений банка. "Технический сбой, система не работает по всему Приморью. Ориентировочно, после обеда (восстановят)", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из отделений банка в Приморье. Также там отметили, что не работают операции и для юридических лиц. Как передают корреспонденты РИА Новости из Владивостока, Якутска и Благовещенска, наблюдаются проблемы и с приложением банка для телефона - не работают отдельные операции, периодически не получается совершить перевод средств. В одном из отделений в приморском Партизанске на терминале для выдачи талонов висит табличка "Технические работы". Посетителей не обслуживают. В банкоматах особых очередей не наблюдается, при этом нет и проблем со снятием средств в банкоматах.Как передает корреспондент РИА Новости из отделения банка на Океанском проспекте во Владивостоке, сотрудники на входе сообщают, что произошел технический сбой по Дальнему Востоку, посетителей не впускают в банк. Объявления о закрытии отделения нет. Все банкоматы в нем также не работают. Подробностей сотрудники не сообщают.
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технологии, приморский край, владивосток, якутск, сбербанк россии, происшествия
Технологии, Приморский край, Владивосток, Якутск, Сбербанк России, Происшествия
В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка

В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка, они не работают

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Отделение Сбербанка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают, сообщил РИА Новости сотрудник одного из местных отделений банка.
"Технический сбой, система не работает по всему Приморью. Ориентировочно, после обеда (восстановят)", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из отделений банка в Приморье.
Также там отметили, что не работают операции и для юридических лиц.
Как передают корреспонденты РИА Новости из Владивостока, Якутска и Благовещенска, наблюдаются проблемы и с приложением банка для телефона - не работают отдельные операции, периодически не получается совершить перевод средств.
В одном из отделений в приморском Партизанске на терминале для выдачи талонов висит табличка "Технические работы". Посетителей не обслуживают. В банкоматах особых очередей не наблюдается, при этом нет и проблем со снятием средств в банкоматах.
Как передает корреспондент РИА Новости из отделения банка на Океанском проспекте во Владивостоке, сотрудники на входе сообщают, что произошел технический сбой по Дальнему Востоку, посетителей не впускают в банк. Объявления о закрытии отделения нет. Все банкоматы в нем также не работают. Подробностей сотрудники не сообщают.
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ТехнологииПриморский крайВладивостокЯкутскСбербанк РоссииПроисшествия
 
 
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