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В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка

В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка - РИА Новости, 03.07.2024

В Приморье произошел технический сбой в отделениях Сбербанка

Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают, сообщил РИА Новости сотрудник одного из местных отделений банка. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T04:56

2024-07-03T04:56

2024-07-03T05:45

технологии

приморский край

владивосток

якутск

сбербанк россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают, сообщил РИА Новости сотрудник одного из местных отделений банка. "Технический сбой, система не работает по всему Приморью. Ориентировочно, после обеда (восстановят)", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из отделений банка в Приморье. Также там отметили, что не работают операции и для юридических лиц. Как передают корреспонденты РИА Новости из Владивостока, Якутска и Благовещенска, наблюдаются проблемы и с приложением банка для телефона - не работают отдельные операции, периодически не получается совершить перевод средств. В одном из отделений в приморском Партизанске на терминале для выдачи талонов висит табличка "Технические работы". Посетителей не обслуживают. В банкоматах особых очередей не наблюдается, при этом нет и проблем со снятием средств в банкоматах.Как передает корреспондент РИА Новости из отделения банка на Океанском проспекте во Владивостоке, сотрудники на входе сообщают, что произошел технический сбой по Дальнему Востоку, посетителей не впускают в банк. Объявления о закрытии отделения нет. Все банкоматы в нем также не работают. Подробностей сотрудники не сообщают.

https://ria.ru/20240702/reys-1956976199.html

приморский край

владивосток

якутск

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технологии, приморский край, владивосток, якутск, сбербанк россии, происшествия