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ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2024
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14:26 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/sanktsii-1957103522.html
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2024
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
ЕС лишил инвесторов России и Белоруссии в энергосектор союза защиты в рамках Договора к энергетической хартии, чтобы усилить применение европейских санкций,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:26
2024-07-03T14:26
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. ЕС лишил инвесторов России и Белоруссии в энергосектор союза защиты в рамках Договора к энергетической хартии, чтобы усилить применение европейских санкций, говорится в заявлении на сайте ЕК. Там уточнили, что подобное предложение от Комиссии поступило странам Евросоюза 27 марта 2024 года и было утверждено Советом ЕС 25 июня 2024 года. "ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран", - указывается в документе. Там подчеркивается, что "хотя ни Россия, ни Белоруссия не являются участниками Договора к энергетической хартии, инвесторы из этих стран теоретически могут пытаться использовать корпорации, созданные на территории страны-члена Договора, для заявления о том, что ЕС или его страна-член нарушили обязательства по защите инвестиций в рамках Договора, и, следовательно, добиваться урегулирования споров". "Отказ в этой защите российским и белорусским инвесторам гарантирует, что такие претензии не будут обоснованными", - добавили в ЕК.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Белоруссия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии

ЕС лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. ЕС лишил инвесторов России и Белоруссии в энергосектор союза защиты в рамках Договора к энергетической хартии, чтобы усилить применение европейских санкций, говорится в заявлении на сайте ЕК.
Там уточнили, что подобное предложение от Комиссии поступило странам Евросоюза 27 марта 2024 года и было утверждено Советом ЕС 25 июня 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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"ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран", - указывается в документе.
Там подчеркивается, что "хотя ни Россия, ни Белоруссия не являются участниками Договора к энергетической хартии, инвесторы из этих стран теоретически могут пытаться использовать корпорации, созданные на территории страны-члена Договора, для заявления о том, что ЕС или его страна-член нарушили обязательства по защите инвестиций в рамках Договора, и, следовательно, добиваться урегулирования споров".
"Отказ в этой защите российским и белорусским инвесторам гарантирует, что такие претензии не будут обоснованными", - добавили в ЕК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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