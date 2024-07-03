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Самолет Анталия — Волгоград, севший в Астрахани, прибыл в пункт назначения - РИА Новости, 03.07.2024
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20:11 03.07.2024 (обновлено: 21:48 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/samolet-1957216781.html
Самолет Анталия — Волгоград, севший в Астрахани, прибыл в пункт назначения
Самолет Анталия — Волгоград, севший в Астрахани, прибыл в пункт назначения - РИА Новости, 03.07.2024
Самолет Анталия — Волгоград, севший в Астрахани, прибыл в пункт назначения
Самолет, летевший из Анталии в Волгоград и совершивший вынужденную посадку для дозаправки, прибыл в пункт назначения, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:11
2024-07-03T21:48
происшествия
анталия
волгоград
астрахань
уральские авиалинии
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ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Анталии в Волгоград и совершивший вынужденную посадку для дозаправки, прибыл в пункт назначения, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. Ранее Голодова сообщала, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Анталии в Волгоград, совершил вынужденную посадку в Астрахани для дозаправки. "(Самолет) прибыл к нам в 18.58 (совпадает с мск)", - сказала Голодова.
https://ria.ru/20240417/dubay-1940583280.html
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происшествия, анталия, волгоград, астрахань, уральские авиалинии
Происшествия, Анталия, Волгоград, Астрахань, Уральские авиалинии
Самолет Анталия — Волгоград, севший в Астрахани, прибыл в пункт назначения

Голодова: Самолет из Анталии, севший в Астрахани, прибыл в пункт назначения

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Анталии в Волгоград и совершивший вынужденную посадку для дозаправки, прибыл в пункт назначения, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
Ранее Голодова сообщала, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Анталии в Волгоград, совершил вынужденную посадку в Астрахани для дозаправки.
"(Самолет) прибыл к нам в 18.58 (совпадает с мск)", - сказала Голодова.
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ПроисшествияАнталияВолгоградАстраханьУральские авиалинии
 
 
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