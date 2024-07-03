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Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой визит генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит ШОС, он объяснил, что руководители... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:53
2024-07-03T10:53
2024-07-03T18:49
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой визит генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит ШОС, он объяснил, что руководители международных организаций всегда посещают подобные саммиты."ШОС - это международная организация, саммиты которых всегда посещают руководители других международных организаций, это нормальная практика дипломатическая", - сказал Песков.
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россия, в мире, антониу гутерреш, шос, дмитрий песков, саммит шос в астане – 2024
Россия, В мире, Антониу Гутерреш, ШОС, Дмитрий Песков, Саммит ШОС в Астане – 2024
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС
Песков назвал визит генсека ООН Гутерреша на саммит ШОС нормальной практикой