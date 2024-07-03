Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 03.07.2024 (обновлено: 18:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sammit-1957037785.html
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой визит генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит ШОС, он объяснил, что руководители... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:53
2024-07-03T18:49
россия
в мире
антониу гутерреш
шос
дмитрий песков
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957200072_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_874bf79da4842b7aa7254275fb3cb8a1.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой визит генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит ШОС, он объяснил, что руководители международных организаций всегда посещают подобные саммиты."ШОС - это международная организация, саммиты которых всегда посещают руководители других международных организаций, это нормальная практика дипломатическая", - сказал Песков.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957200072_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_9fbfcf2730f4c93c6fa3777990c3c124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, антониу гутерреш, шос, дмитрий песков, саммит шос в астане – 2024
Россия, В мире, Антониу Гутерреш, ШОС, Дмитрий Песков, Саммит ШОС в Астане – 2024
Песков объяснил визит Гутерреша на саммит ШОС

Песков назвал визит генсека ООН Гутерреша на саммит ШОС нормальной практикой

© Фото : Aqorda/TelegramГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит ШОС. 3 июля 2024
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит ШОС. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит ШОС. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой визит генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит ШОС, он объяснил, что руководители международных организаций всегда посещают подобные саммиты.
"ШОС - это международная организация, саммиты которых всегда посещают руководители других международных организаций, это нормальная практика дипломатическая", - сказал Песков.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
РоссияВ миреАнтониу ГутеррешШОСДмитрий ПесковСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала