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Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД
Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2024
Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД
Россия не будет инициировать никакие контакты с США после серии инцидентов с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:30
2024-07-03T13:30
2024-07-03T13:30
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не будет инициировать никакие контакты с США после серии инцидентов с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над Сирией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Это американские беспилотники с нашими самолетами опасно сближались, начнем с этого. Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было", - сказал Рябков журналистам. Отвечая на вопрос, будет ли РФ инициировать контакты с США по военной линии после серии инцидентов в небе над Сирией, он ответил отрицательно. "Нет, не будем, никаких контактов нет", - сказал замглавы МИД.
https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html
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в мире, россия, сша, сирия, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сирия, Сергей Рябков
Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД
Рябков: РФ не будет связываться с США по военной линии после инцидента в Сирии