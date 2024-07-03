https://ria.ru/20240703/ryabkov-1957085341.html

Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД

Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2024

Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявили в МИД

Россия не будет инициировать никакие контакты с США после серии инцидентов с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:30

2024-07-03T13:30

2024-07-03T13:30

в мире

россия

сша

сирия

сергей рябков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не будет инициировать никакие контакты с США после серии инцидентов с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над Сирией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Это американские беспилотники с нашими самолетами опасно сближались, начнем с этого. Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было", - сказал Рябков журналистам. Отвечая на вопрос, будет ли РФ инициировать контакты с США по военной линии после серии инцидентов в небе над Сирией, он ответил отрицательно. "Нет, не будем, никаких контактов нет", - сказал замглавы МИД.

https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html

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сша

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в мире, россия, сша, сирия, сергей рябков