https://ria.ru/20240703/rsmd-1957081869.html
Рябков отметил серьезность ситуации вокруг моратория на РСМД
Рябков отметил серьезность ситуации вокруг моратория на РСМД - РИА Новости, 03.07.2024
Рябков отметил серьезность ситуации вокруг моратория на РСМД
Ситуация вокруг возможного отказа России от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за действий США - "крайне серьезная", но то, каким... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:18
2024-07-03T13:18
2024-07-03T13:18
сша
россия
атр
сергей рябков
договор о рсмд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b6fe76846b2b86c656291ea385f95fb3.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг возможного отказа России от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за действий США - "крайне серьезная", но то, каким образом она будет развиваться, дальше зависит, в том числе, от выбора, который сделают США, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он оставил на усмотрение комментаторов западных странах вопрос о том, можно ли считать, что Россия уже формально отказалась от своего одностороннего моратория. "За последнее время мы все наблюдали целую серию событий, вследствие непрекращающихся попыток США взвинтить обстановку, в том числе, осуществить военное и военно-политическое освоение неких территорий, как в АТР, так и конкретно на Балтике, средствами которых раньше там не было и заведомо быть не могло, до того момента, пока США в одностороннем порядке не вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Рябков журналистам. Замминистра напомнил, что Россия не раз предупреждала США об опасности отказа от ДРСМД и публично, объявив мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, и в течение нескольких лет до его объявления, на встречах за закрытыми дверьми "те же предупреждения озвучивали в адрес американцев: не делайте этого, подумайте о том, что может произойти, если вновь откроется этот канал насыщения военно-политической обстановки дополнительными элементами нестабильности непредсказуемости". "Они, естественно, все это проигнорировали. Они движимы своими односторонними и блоковыми подходами. Они видят в нас геополитического противника, таким же образом относятся к Китаю и считают, что нужны средства, которые будут "устрашать". Но мы на шантаж не поддаемся. Мы будем это балансировать", - сказал Рябков. Он назвал складывающуюся ситуацию с проблематикой ракет средней и меньшей дальности "крайне серьезной". "Вопрос о том, формально озвучен отказ от моратория или не озвучен, оставляю на усмотрение комментаторов. Хочу еще раз сказать, что ситуация крайне серьезная и по-прежнему выбор - на стороне США и их сателлитов", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20240628/rsmd-1956205000.html
https://ria.ru/20240529/rsmd-1949081834.html
https://ria.ru/20240629/rakety-1956244031.html
сша
россия
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c4037484957def8bc8cde22b134acee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, атр, сергей рябков, договор о рсмд
США, Россия, АТР, Сергей Рябков, Договор о РСМД
Рябков отметил серьезность ситуации вокруг моратория на РСМД
Рябков назвал ситуацию вокруг возможного отказа России от ДРСМД серьезной
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг возможного отказа России от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за действий США - "крайне серьезная", но то, каким образом она будет развиваться, дальше зависит, в том числе, от выбора, который сделают США, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом он оставил на усмотрение комментаторов западных странах вопрос о том, можно ли считать, что Россия уже формально отказалась от своего одностороннего моратория.
"За последнее время мы все наблюдали целую серию событий, вследствие непрекращающихся попыток США взвинтить обстановку, в том числе, осуществить военное и военно-политическое освоение неких территорий, как в АТР
, так и конкретно на Балтике, средствами которых раньше там не было и заведомо быть не могло, до того момента, пока США в одностороннем порядке не вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Рябков журналистам.
Замминистра напомнил, что Россия не раз предупреждала США об опасности отказа от ДРСМД и публично, объявив мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, и в течение нескольких лет до его объявления, на встречах за закрытыми дверьми "те же предупреждения озвучивали в адрес американцев: не делайте этого, подумайте о том, что может произойти, если вновь откроется этот канал насыщения военно-политической обстановки дополнительными элементами нестабильности непредсказуемости".
"Они, естественно, все это проигнорировали. Они движимы своими односторонними и блоковыми подходами. Они видят в нас геополитического противника, таким же образом относятся к Китаю
и считают, что нужны средства, которые будут "устрашать". Но мы на шантаж не поддаемся. Мы будем это балансировать", - сказал Рябков.
Он назвал складывающуюся ситуацию с проблематикой ракет средней и меньшей дальности "крайне серьезной".
"Вопрос о том, формально озвучен отказ от моратория или не озвучен, оставляю на усмотрение комментаторов. Хочу еще раз сказать, что ситуация крайне серьезная и по-прежнему выбор - на стороне США и их сателлитов", - заключил замминистра.