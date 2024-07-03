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СМИ: крупного российского предпринимателя объявили в розыск - РИА Новости, 03.07.2024
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10:03 03.07.2024 (обновлено: 10:52 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/rossiya-1957026820.html
СМИ: крупного российского предпринимателя объявили в розыск
СМИ: крупного российского предпринимателя объявили в розыск - РИА Новости, 03.07.2024
СМИ: крупного российского предпринимателя объявили в розыск
МВД объявило в розыск основателя ООО "Липецкое станкостроительное предприятие" Владимира Петрова, пишет "Ъ". РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:03
2024-07-03T10:52
происшествия
россия
липецкая область
ереван
владимир петров
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск основателя ООО "Липецкое станкостроительное предприятие" Владимира Петрова, пишет "Ъ"."&lt;…&gt; управление МВД по Липецкой области в январе прошлого года возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет лишения свободы), выделенных АО "Станкопром" предприятию господина Петрова для реализации проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции, включая техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков", — уточняет издание.МВД отказалось давать "Ъ" комментарии по делу и разглашать его детали.В статье отмечается, что Петров находится под подпиской о невыезде с конца 2023 года, но в мае 2024 года он с супругой улетели в Ереван.Адвокаты Петрова заявили изданию, что арест их подзащитного и объявление в розыск незаконны. Так, Дмитрий Акулов рассказал, что его клиент улетел в Армению ненадолго, но новость об объявлении в розыск довела его до госпитализации. Адвокат подчеркнул, что в Липецке у Петрова назначена консультация у врача на конец лета и начало осени, что свидетельствует о намерении предпринимателя вернуться в Россию. Второй адвокат заявил, что он не может ответить на вопросы "Ъ", пока не уточнит информацию.В 2019 году в Совфед поступил доклад, из которого стало известно, что Российский станкостроительный холдинг АО "Станкопром" за четыре года не сделал ни одного отечественного станка, сорвана программа по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции, на которую выделено 1,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240701/zavod-1956662269.html
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липецкая область
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происшествия, россия, липецкая область, ереван, владимир петров, совет федерации рф
Происшествия, Россия, Липецкая область, Ереван, Владимир Петров, Совет Федерации РФ
СМИ: крупного российского предпринимателя объявили в розыск

"Ъ": МВД объявило в розыск основателя Липецкого станкостроительного предприятия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск основателя ООО "Липецкое станкостроительное предприятие" Владимира Петрова, пишет "Ъ".
"<…> управление МВД по Липецкой области в январе прошлого года возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет лишения свободы), выделенных АО "Станкопром" предприятию господина Петрова для реализации проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции, включая техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков", — уточняет издание.
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МВД отказалось давать "Ъ" комментарии по делу и разглашать его детали.
В статье отмечается, что Петров находится под подпиской о невыезде с конца 2023 года, но в мае 2024 года он с супругой улетели в Ереван.
Адвокаты Петрова заявили изданию, что арест их подзащитного и объявление в розыск незаконны. Так, Дмитрий Акулов рассказал, что его клиент улетел в Армению ненадолго, но новость об объявлении в розыск довела его до госпитализации. Адвокат подчеркнул, что в Липецке у Петрова назначена консультация у врача на конец лета и начало осени, что свидетельствует о намерении предпринимателя вернуться в Россию. Второй адвокат заявил, что он не может ответить на вопросы "Ъ", пока не уточнит информацию.
В 2019 году в Совфед поступил доклад, из которого стало известно, что Российский станкостроительный холдинг АО "Станкопром" за четыре года не сделал ни одного отечественного станка, сорвана программа по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции, на которую выделено 1,8 миллиарда рублей.
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