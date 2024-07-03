https://ria.ru/20240703/rets-1957203457.html

Цифровизация укрепит российско-китайскую торговлю и поможет обойти санкции

Цифровизация укрепит российско-китайскую торговлю и поможет обойти санкции - РИА Новости, 03.07.2024

Цифровизация укрепит российско-китайскую торговлю и поможет обойти санкции

Развитие цифровизации позволит увеличить торговый оборот между Россией и Китаем, в том числе за счет преодоления санкционных барьеров, уверены участники... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:07

2024-07-03T19:07

2024-07-03T19:10

экономика

технологии

россия

китай

ляонин

виталий манкевич

российский экспортный центр (рэц)

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957204487_123:298:3019:1927_1920x0_80_0_0_3b4f16bfb72934f9154db6f6db3c7422.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Развитие цифровизации позволит увеличить торговый оборот между Россией и Китаем, в том числе за счет преодоления санкционных барьеров, уверены участники Круглого стола "Цифровизация российско-китайских торговых отношений в условиях санкционного давления". Мероприятие состоялось в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Его соорганизаторами выступили Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП), Союз китайских предпринимателей в России, Российский экспортный центр (РЭЦ) и российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа". В рамках Круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся импортно-экспортных операций между Китаем и Россией, построения логистических цепочек, проблемы оперативного исполнения трансграничных платежей в условиях санкционного давления и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь указал на то, что цифровизация торговли между Россией и Китаем пока находится на низком уровне, и большинство сделок происходит офлайн. При этом, по его словам, достигнутый в 2023 году рекордный торговый оборот между Россией и Китаем (240 миллиардов долларов) не является пределом, и его дальнейший рост возможен, в том числе, за счет цифровизации. "Это рекорд для наших стран, но – совсем не предел: деловая активность продолжает расти даже несмотря на санкции и, по прогнозам, в ближайшие годы оборот может достичь 350-400 миллиардов долларов. И обязательным условием для этого является появление доступных цифровых инструментов", – сказал Чжоу Лицюнь. По его словам, необходимость цифровизации торговли понимают и поддерживают на уровне правительств России и Китая, о чем свидетельствует включение платформы цифровой торговли "Кифа" в перечень значимых проектов межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Известно, что алмазы рождаются при высоком давлении. И успехи двусторонней торговли в условиях санкций – это тоже алмазы. Я твердо верю в наше сотрудничество и взаимоуважение. С установления дипломатических отношений в 1949 году Россия и Китай поддерживали друг друга в самые важные моменты, и сегодня мы сохраняем нашу дружбу и взаимную выручку", – заключил господин Чжоу. Председатель РАСПП Виталий Манкевич подчеркнул, что в условиях новой геополитической реальности Китай является одним из наиболее значимых партнеров России, в связи с чем российско-китайские отношения в последние годы характеризует очень высокая динамика. "Общая тенденция указывает на постоянный рост товарооборота и масштабов кооперации. Таких результатов удалось достичь, несмотря на санкционное давление и в особенности – опасения вторичных санкций, которые не дают торговле развиваться естественным путем, замедляя и усложняя ключевые процессы", – отметил глава РАСПП, добавив, что существует возможность для дальнейшего расширения санкций. По мнению Манкевича, справляться с санкционным давлением уже сегодня помогает цифровизация, позволяя интегрировать различные процессы для повышения эффективности сделок. "Постепенно предпринимаются скоординированные шаги по переводу расчетов в национальные валюты для минимизации рисков (доля рубля и юаня в совместных коммерческих операциях уже превышает 90%). Ведется разработка независимой финансовой инфраструктуры, которая бы функционировала в рамках ассоциации стран-партнеров БРИКС и могла защитить торгово-инвестиционные операции наших стран от потенциальных санкций и других ограничительных мер Запада. Однако реализация этих проектов требует значительных временных и ресурсных затрат и пока далека от завершения", – рассказывает эксперт. Для комплексного решения нужен централизованный межгосударственный подход, уверен Манкевич. По его словам, значительная часть решений, которые предлагает цифровой подход, сосредоточена в сфере логистики и таможенного оформления. В частности, работу предпринимателей можно значительно облегчить, автоматизировав процесс таможенного оформления, синхронизировав базы для упрощения работы таможенных складов и оформления документов. Цифровые решения могут помочь и в стандартизации юридических документов. "Выработав единые шаблоны и алгоритмы для распространенных случаев, введя работу в единое правовое поле, мы существенно ускорим и упростим процесс проведения сделок, избавив бизнес от многочисленных проблем, связанных с различием в системах права России и Китая, трудностями перевода, необходимостью разрешать тяжбы, юридические казусы, сопровождаемые издержками для бизнеса", – поясняет глава РАСПП. Он также отметил, что китайская сторона проявляет большую активность в работе над цифровизацией торговых отношений. Многие проекты в этой области реализуются в рамках инициативы "Один пояс – один путь", под эгидой особых экономических зон и хабов, таких как китайско-российский индустриальный парк в провинции Ляонин. "В новую цифровую эпоху торговли между Россией и Китаем мы ожидаем расширения возможностей для бизнеса, когда производство и торговля станут еще более взаимосвязанными, раскрывая потенциал компаний. Это позволит снизить стоимость товаров, повысить их качество, расширить ассортимент и достичь новых внушительных результатов в российско-китайской торговле", – резюмировал Манкевич. В свою очередь, вице-президент РЭЦ Роман Генкель, рассказал об актуальных вопросах экспорта российских товаров в Китай и мерах поддержки экспортеров. Так, за 2023 год в рамках сотрудничества с Китаем РЭЦ оказал поддержку 1784 уникальным участникам внешнеэкономической деятельности по сделкам на общую сумму порядка 1,6 миллиарда долларов. Наибольшую поддержку получили машиностроение, агропром, лесопромышленный комплекс, химическая отрасль. "Мы стараемся все процессы для российских компаний максимально переводить в онлайн. Это и платежи, и блок, связанный с получением разрешительных документов. <...> И благодаря комбинации цифровых инструментов и мер поддержки мы поможем нашим компаниям быть эффективнее и более активно присутствовать на китайском рынке", – отметил Генкель. Основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа" Сунь Тяньшу отметил, что цифровизация российско-китайской торговли обеспечит компаниям, предприятиям и населению двух стран удобство, скорость, эффективность, а также более низкую стоимость и высокое качество продукции.

https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html

https://ria.ru/20240517/peskov-1946591219.html

https://ria.ru/20240320/diskussiya-1934574418.html

россия

китай

ляонин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, китай, ляонин, виталий манкевич, российский экспортный центр (рэц), брикс, вэб.рф (вэб), миа "россия сегодня"