https://ria.ru/20240703/restavratsiya-1957102529.html

Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге

Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2024

Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге

Государственный Эрмитаж и Т-Банк начали сотрудничество, в рамках которого планируется провести реставрацию картины нидерландского художника эпохи Возрождения... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:44

2024-07-03T14:44

2024-07-03T14:44

санкт-петербург

михаил пиотровский

станислав близнюк

государственный эрмитаж

т-банк (ао «тинькофф банк»)

культура

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Т-Банк начали сотрудничество, в рамках которого планируется провести реставрацию картины нидерландского художника эпохи Возрождения Яна Провоста "Мария во славе", сообщает пресс-служба кредитной организации. "Мария во славе" написана в 1524 году для церкви святого Донациана в Брюгге. Во время иконоборческого движения 1560-х годов картину спасли, замуровав в стене храма. В этом тайнике она пробыла до конца XVIII века и была случайно обнаружена в руинах собора, разрушенного французами во время вторжения на территорию Бельгии. Позднее, в 1850 году, картина поступила в Эрмитаж из собрания нидерландского короля Виллема II в Гааге. "Эрмитаж продолжает быть важным фактором экономической жизни. Мы с энтузиазмом участвуем в создании нового образа Т-Банка через программу реставрации исключительного экспоната и выпуска уникальных карт. Картины оживают, а бизнес гуманизируется", – приводятся в сообщении слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Реставрационный проект предусматривает комплекс работ, включая физико-химические исследования структуры произведения, утоньшение и выравнивание толстого слоя старого лака по всей поверхности, восполнение утрат авторской живописи и другие процессы. Планируется, что реставрация продлится до конца 2024 года. Результаты работы будут представлены на временной выставке, после чего картина вернется на основную экспозицию, говорится в сообщении. "Сотрудничество с Эрмитажем станет еще одним шагом по популяризации прекрасного вокруг нас – культурного богатства, накопленного в нашей стране. <…> В рамках сотрудничества мы нашли для своих клиентов наиболее интересный путь соприкоснуться с прекрасным", – цитирует пресс-служба председателя правления Т-Банка Станислава Близнюка.

https://ria.ru/20240626/vystavka-1955639890.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, михаил пиотровский, станислав близнюк, государственный эрмитаж, т-банк (ао «тинькофф банк»), культура