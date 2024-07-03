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Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2024
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14:44 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/restavratsiya-1957102529.html
Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге
Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2024
Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге
Государственный Эрмитаж и Т-Банк начали сотрудничество, в рамках которого планируется провести реставрацию картины нидерландского художника эпохи Возрождения... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:44
2024-07-03T14:44
санкт-петербург
михаил пиотровский
станислав близнюк
государственный эрмитаж
т-банк (ао «тинькофф банк»)
культура
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Т-Банк начали сотрудничество, в рамках которого планируется провести реставрацию картины нидерландского художника эпохи Возрождения Яна Провоста "Мария во славе", сообщает пресс-служба кредитной организации. "Мария во славе" написана в 1524 году для церкви святого Донациана в Брюгге. Во время иконоборческого движения 1560-х годов картину спасли, замуровав в стене храма. В этом тайнике она пробыла до конца XVIII века и была случайно обнаружена в руинах собора, разрушенного французами во время вторжения на территорию Бельгии. Позднее, в 1850 году, картина поступила в Эрмитаж из собрания нидерландского короля Виллема II в Гааге. "Эрмитаж продолжает быть важным фактором экономической жизни. Мы с энтузиазмом участвуем в создании нового образа Т-Банка через программу реставрации исключительного экспоната и выпуска уникальных карт. Картины оживают, а бизнес гуманизируется", – приводятся в сообщении слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Реставрационный проект предусматривает комплекс работ, включая физико-химические исследования структуры произведения, утоньшение и выравнивание толстого слоя старого лака по всей поверхности, восполнение утрат авторской живописи и другие процессы. Планируется, что реставрация продлится до конца 2024 года. Результаты работы будут представлены на временной выставке, после чего картина вернется на основную экспозицию, говорится в сообщении. "Сотрудничество с Эрмитажем станет еще одним шагом по популяризации прекрасного вокруг нас – культурного богатства, накопленного в нашей стране. &lt;…&gt; В рамках сотрудничества мы нашли для своих клиентов наиболее интересный путь соприкоснуться с прекрасным", – цитирует пресс-служба председателя правления Т-Банка Станислава Близнюка.
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санкт-петербург, михаил пиотровский, станислав близнюк, государственный эрмитаж, т-банк (ао «тинькофф банк»), культура
Санкт-Петербург, Михаил Пиотровский, Станислав Близнюк, Государственный Эрмитаж, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Культура

Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге

CC BY-SA 4.0 / Netelo / Hermitage room 262 (cropped) Картина Яна Провоста "Мария во славе"
Картина Яна Провоста Мария во славе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Netelo / Hermitage room 262 (cropped)
Картина Яна Провоста "Мария во славе"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Т-Банк начали сотрудничество, в рамках которого планируется провести реставрацию картины нидерландского художника эпохи Возрождения Яна Провоста "Мария во славе", сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Мария во славе" написана в 1524 году для церкви святого Донациана в Брюгге. Во время иконоборческого движения 1560-х годов картину спасли, замуровав в стене храма. В этом тайнике она пробыла до конца XVIII века и была случайно обнаружена в руинах собора, разрушенного французами во время вторжения на территорию Бельгии. Позднее, в 1850 году, картина поступила в Эрмитаж из собрания нидерландского короля Виллема II в Гааге.
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"Эрмитаж продолжает быть важным фактором экономической жизни. Мы с энтузиазмом участвуем в создании нового образа Т-Банка через программу реставрации исключительного экспоната и выпуска уникальных карт. Картины оживают, а бизнес гуманизируется", – приводятся в сообщении слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Реставрационный проект предусматривает комплекс работ, включая физико-химические исследования структуры произведения, утоньшение и выравнивание толстого слоя старого лака по всей поверхности, восполнение утрат авторской живописи и другие процессы. Планируется, что реставрация продлится до конца 2024 года. Результаты работы будут представлены на временной выставке, после чего картина вернется на основную экспозицию, говорится в сообщении.
"Сотрудничество с Эрмитажем станет еще одним шагом по популяризации прекрасного вокруг нас – культурного богатства, накопленного в нашей стране. <…> В рамках сотрудничества мы нашли для своих клиентов наиболее интересный путь соприкоснуться с прекрасным", – цитирует пресс-служба председателя правления Т-Банка Станислава Близнюка.
 
Санкт-ПетербургМихаил ПиотровскийСтанислав БлизнюкГосударственный ЭрмитажТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Культура
 
 
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