Знаменитую "Марию во славе" Яна Провоста отреставрируют в Петербурге
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Т-Банк начали сотрудничество, в рамках которого планируется провести реставрацию картины нидерландского художника эпохи Возрождения Яна Провоста "Мария во славе", сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Мария во славе" написана в 1524 году для церкви святого Донациана в Брюгге. Во время иконоборческого движения 1560-х годов картину спасли, замуровав в стене храма. В этом тайнике она пробыла до конца XVIII века и была случайно обнаружена в руинах собора, разрушенного французами во время вторжения на территорию Бельгии. Позднее, в 1850 году, картина поступила в Эрмитаж из собрания нидерландского короля Виллема II в Гааге.
"Эрмитаж продолжает быть важным фактором экономической жизни. Мы с энтузиазмом участвуем в создании нового образа Т-Банка через программу реставрации исключительного экспоната и выпуска уникальных карт. Картины оживают, а бизнес гуманизируется", – приводятся в сообщении слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Реставрационный проект предусматривает комплекс работ, включая физико-химические исследования структуры произведения, утоньшение и выравнивание толстого слоя старого лака по всей поверхности, восполнение утрат авторской живописи и другие процессы. Планируется, что реставрация продлится до конца 2024 года. Результаты работы будут представлены на временной выставке, после чего картина вернется на основную экспозицию, говорится в сообщении.
"Сотрудничество с Эрмитажем станет еще одним шагом по популяризации прекрасного вокруг нас – культурного богатства, накопленного в нашей стране. <…> В рамках сотрудничества мы нашли для своих клиентов наиболее интересный путь соприкоснуться с прекрасным", – цитирует пресс-служба председателя правления Т-Банка Станислава Близнюка.