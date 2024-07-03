https://ria.ru/20240703/rebenok-1957230986.html

В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды

В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды - РИА Новости, 03.07.2024

В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды

Ребенок, которого якобы пытался увести незнакомец в Москве, попросил у мужчины еды, противоправные действия в отношении несовершеннолетнего не совершались,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:21

2024-07-03T22:21

2024-07-03T22:22

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ребенок, которого якобы пытался увести незнакомец в Москве, попросил у мужчины еды, противоправные действия в отношении несовершеннолетнего не совершались, информирует столичный главк СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга в Интернете была выявлена публикация с видеозаписью, на которой неизвестный мужчина ведет ребенка за угол дома, расположенного на улице Ставропольская. В этот момент к ним подошел гражданин и попросил отпустить мальчика. Мужчина был задержан. "По предварительным данным, ребенок, находясь на улице один и испытывая чувство голода, обратился к прохожему с просьбой приобрести ему еду. Мужчина откликнулся на просьбу и ребенок провел некоторое время в его сопровождении, на что обратили внимание очевидцы, которые проявили бдительность", - говорится в сообщении. Также по данным следствия, в отношении ребенка противоправные действия не совершались.

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940318976.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)