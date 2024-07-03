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В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды
В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды - РИА Новости, 03.07.2024
В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды
Ребенок, которого якобы пытался увести незнакомец в Москве, попросил у мужчины еды, противоправные действия в отношении несовершеннолетнего не совершались,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:21
2024-07-03T22:21
2024-07-03T22:22
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ребенок, которого якобы пытался увести незнакомец в Москве, попросил у мужчины еды, противоправные действия в отношении несовершеннолетнего не совершались, информирует столичный главк СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга в Интернете была выявлена публикация с видеозаписью, на которой неизвестный мужчина ведет ребенка за угол дома, расположенного на улице Ставропольская. В этот момент к ним подошел гражданин и попросил отпустить мальчика. Мужчина был задержан. "По предварительным данным, ребенок, находясь на улице один и испытывая чувство голода, обратился к прохожему с просьбой приобрести ему еду. Мужчина откликнулся на просьбу и ребенок провел некоторое время в его сопровождении, на что обратили внимание очевидцы, которые проявили бдительность", - говорится в сообщении. Также по данным следствия, в отношении ребенка противоправные действия не совершались.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве ребенок, которого якобы пытался увести мужчина, попросил еды
СК: ребенок, которого якобы пытался увести мужчина в Москве, попросил у него еды