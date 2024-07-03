https://ria.ru/20240703/pvo-1957010087.html
Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников
Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников - РИА Новости, 03.07.2024
Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников
За ночь системы ПВО сбили над тремя регионами России десять украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:21
2024-07-03T07:21
2024-07-03T09:51
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За ночь системы ПВО сбили над тремя регионами России десять украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны."Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области", — говорится в релизе.Кроме того, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера, которые направлялись к Новороссийску.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы РФ, Россия, Краснодарский край, Новороссийск, Брянская область
Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 10 дронов над Московской, Брянской и Белгородской областями