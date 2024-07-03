https://ria.ru/20240703/pvo-1957010087.html

Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников

Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников - РИА Новости, 03.07.2024

Над тремя регионами за ночь сбили десять беспилотников

За ночь системы ПВО сбили над тремя регионами России десять украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:21

2024-07-03T07:21

2024-07-03T09:51

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

московская область (подмосковье)

вооруженные силы рф

россия

краснодарский край

новороссийск

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За ночь системы ПВО сбили над тремя регионами России десять украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны."Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области", — говорится в релизе.Кроме того, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера, которые направлялись к Новороссийску.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

московская область (подмосковье)

россия

краснодарский край

новороссийск

брянская область

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безопасность, белгородская область, московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, россия, краснодарский край, новороссийск, брянская область