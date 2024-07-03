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В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 03.07.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T06:32
2024-07-03T06:32
2024-07-03T06:35
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брянская область
безопасность
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вооруженные силы рф
александр богомаз
карачевский район
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Брянской области, пострадавших нет