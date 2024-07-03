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В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 03.07.2024 (обновлено: 06:35 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/pvo-1957008257.html
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 03.07.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T06:32
2024-07-03T06:35
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр богомаз
карачевский район
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
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брянская область, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз, карачевский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Богомаз, Карачевский район
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Богомаз: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Брянской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр БогомазКарачевский район
 
 
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