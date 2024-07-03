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В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 03.07.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T06:32

2024-07-03T06:32

2024-07-03T06:35

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр богомаз

карачевский район

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

карачевский район

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брянская область, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз, карачевский район