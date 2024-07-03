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Путин рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Путин рассказал о росте товарооборота России и Казахстана - РИА Новости, 03.07.2024
Путин рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:39
2024-07-03T18:39
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. "Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов", - сказал Путин во время встречи с Токаевым. Он отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. "У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов", - добавил Путин. В свою очередь Токаев заявил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по восходящей линии. Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года. "Эти проекты, которые были согласованы во время вашего визита, очень важные. По сути, они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств", - сказал Токаев. Президент Казахстана подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что данные проекты будут реализованы.
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, астана, саммит шос в астане – 2024, шос, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Путин: товарооборот России и Казахстана достиг почти 30 миллиардов долларов
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
"Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти 30 миллиардов долларов", - сказал Путин во время встречи с Токаевым.
Он отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
"У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов", - добавил Путин.
В свою очередь Токаев заявил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по восходящей линии. Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года.
"Эти проекты, которые были согласованы во время вашего визита, очень важные. По сути, они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств", - сказал Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что данные проекты будут реализованы.