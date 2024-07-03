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В США рассказали о необычном подарке Путину - РИА Новости, 03.07.2024
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16:56 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957168723.html
В США рассказали о необычном подарке Путину
В США рассказали о необычном подарке Путину - РИА Новости, 03.07.2024
В США рассказали о необычном подарке Путину
Антироссийские санкции пошли на пользу России, так как деньги перестали выводиться за рубеж и начали вкладываться в развитие государства, заявил бывший... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:56
2024-07-03T16:56
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции пошли на пользу России, так как деньги перестали выводиться за рубеж и начали вкладываться в развитие государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom."Что сделал Запад? Ввёл санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину", — сказал он.Риттер добавил, что в России постоянно открываются новые предприятия. Так, его поразил Новосибирск, в котором "под гнетом западных санкций" не утихает стройка и подписываются контракты на сотни миллионов долларов. Российская экономика лишь процветает, резюмировал экс-разведчик.В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240703/rossiya-1957117946.html
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цены на нефть, россия, новосибирск, сша, скотт риттер, владимир путин, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Новосибирск, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Евросоюз
В США рассказали о необычном подарке Путину

Риттер: антироссийские санкции стали подарком Путину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции пошли на пользу России, так как деньги перестали выводиться за рубеж и начали вкладываться в развитие государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
"Что сделал Запад? Ввёл санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину", — сказал он.
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Риттер добавил, что в России постоянно открываются новые предприятия. Так, его поразил Новосибирск, в котором "под гнетом западных санкций" не утихает стройка и подписываются контракты на сотни миллионов долларов. Российская экономика лишь процветает, резюмировал экс-разведчик.
В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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Цены на нефтьРоссияНовосибирскСШАСкотт РиттерВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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