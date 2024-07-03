В США рассказали о необычном подарке Путину
Риттер: антироссийские санкции стали подарком Путину
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции пошли на пользу России, так как деньги перестали выводиться за рубеж и начали вкладываться в развитие государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
"Что сделал Запад? Ввёл санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину", — сказал он.
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Риттер добавил, что в России постоянно открываются новые предприятия. Так, его поразил Новосибирск, в котором "под гнетом западных санкций" не утихает стройка и подписываются контракты на сотни миллионов долларов. Российская экономика лишь процветает, резюмировал экс-разведчик.
В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.