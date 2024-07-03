https://ria.ru/20240703/putin-1957160947.html
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС - РИА Новости, 03.07.2024
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на участие лидера КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:39
2024-07-03T16:39
2024-07-03T16:51
казань
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на участие лидера КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани."В этом году мы председательствуем в БРИКС - тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе. Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года", - сказал он на встрече с председателем КНР.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240703/putin-1957163427.html
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казань, си цзиньпин, брикс, россия, в мире, китай, владимир путин
Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Россия, В мире, Китай, Владимир Путин
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани