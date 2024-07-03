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Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились
Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились - РИА Новости, 03.07.2024
Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане завершились, они длились около часа. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:11
2024-07-03T16:11
2024-07-03T16:11
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане завершились, они длились около часа. Беседа двух лидеров проходила в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон", передает корреспондент РИА Новости. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
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в мире, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, астана, политика
В мире, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана, Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились
Переговоры Путина и Эрдогана на саммите ШОС в Астане завершились