https://ria.ru/20240703/putin-1957149849.html

Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились

Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились - РИА Новости, 03.07.2024

Переговоры Путина и Эрдогана в Астане завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане завершились, они длились около часа. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:11

2024-07-03T16:11

2024-07-03T16:11

в мире

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

астана

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957156522_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_44a41adc2a06214b44cba11f5d6b078f.jpg

АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане завершились, они длились около часа. Беседа двух лидеров проходила в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон", передает корреспондент РИА Новости. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/vizit-1957132120.html

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, астана, политика