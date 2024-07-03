https://ria.ru/20240703/putin-1957135367.html

Путин сообщил, что регулярно находится в контакте с Эрдоганом

Путин сообщил, что регулярно находится в контакте с Эрдоганом - РИА Новости, 03.07.2024

Путин сообщил, что регулярно находится в контакте с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он и президент Турции Реджеп Эрдоган регулярно находятся в контакте и обмениваются мнениями по ситуации в мире. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:34

2024-07-03T15:34

2024-07-03T15:34

россия

турция

астана

владимир путин

саммит шос в астане – 2024

в мире

шос

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он и президент Турции Реджеп Эрдоган регулярно находятся в контакте и обмениваются мнениями по ситуации в мире. "Очень рад вас видеть, господин президент, мы регулярно с вами в контакте, обмениваемся мнениями по ситуации между нашими странами, ситуации в регионе, в мире в целом на регулярной основе. Но действительно давно не виделись, очень рад нашей личной встрече", - сказал Путин на переговорах с Эрдоганом в Астане.

https://ria.ru/20240703/putin-1957134398.html

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