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Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024
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15:31 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957134398.html
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:31
2024-07-03T15:31
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах. Во время беседы в Астане Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в "самое кратчайшее время". "Обязательно приеду", - ответил Путин и поблагодарил турецкого коллегу.
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турция, россия, астана, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, в мире
Турция, Россия, Астана, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию

Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах.
Во время беседы в Астане Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в "самое кратчайшее время".
"Обязательно приеду", - ответил Путин и поблагодарил турецкого коллегу.
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ТурцияРоссияАстанаВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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