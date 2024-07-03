https://ria.ru/20240703/putin-1957134398.html
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:31
2024-07-03T15:31
2024-07-03T15:31
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах. Во время беседы в Астане Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в "самое кратчайшее время". "Обязательно приеду", - ответил Путин и поблагодарил турецкого коллегу.
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турция, россия, астана, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, в мире
Турция, Россия, Астана, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах