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Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
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14:09 03.07.2024 (обновлено: 14:10 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957096609.html
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:09
2024-07-03T14:10
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "По вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок", - сказал глава государства. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240405/zerno-1937943662.html
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в мире, россия, пакистан, владимир путин, шос, астана, экономика
В мире, Россия, Пакистан, Владимир Путин, ШОС, Астана, Экономика
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин

Путин: Россия увеличивает поставки зерновых на пакистанский рынок

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"По вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок", - сказал глава государства.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Российское зерно - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна
5 апреля, 05:15
 
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