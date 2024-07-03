https://ria.ru/20240703/putin-1957096609.html
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:09
2024-07-03T14:09
2024-07-03T14:10
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "По вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок", - сказал глава государства. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240405/zerno-1937943662.html
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в мире, россия, пакистан, владимир путин, шос, астана, экономика
В мире, Россия, Пакистан, Владимир Путин, ШОС, Астана, Экономика
Россия увеличивает поставки зерновых в Пакистан, заявил Путин
Путин: Россия увеличивает поставки зерновых на пакистанский рынок