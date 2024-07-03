https://ria.ru/20240703/putin-1957096262.html

Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин

Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024

Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин

Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:08

2024-07-03T14:08

2024-07-03T14:08

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал Путин. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

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в мире, пакистан, россия, владимир путин, шос, астана