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Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
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14:08 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957096262.html
Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин
Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин
Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:08
2024-07-03T14:08
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал Путин. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240703/putin-1957096112.html
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в мире, пакистан, россия, владимир путин, шос, астана
В мире, Пакистан, Россия, Владимир Путин, ШОС, Астана
Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил Путин

Путин: Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал Путин.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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