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Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном

Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном - РИА Новости, 03.07.2024

Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:07

2024-07-03T14:07

2024-07-03T14:07

россия

пакистан

самарканд

владимир путин

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами. "Должен отметить, что за это время (с момента встречи на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде - ред.) отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота. И перспективы здесь у нас очень неплохие", - сказал Путин. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20231204/pakistan-1913735637.html

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Встреча Путина с премьером Пакистана Встреча Путина с премьером Пакистана 2024-07-03T14:07 true PT0M41S

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россия, пакистан, самарканд, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024