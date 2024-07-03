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Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном - РИА Новости, 03.07.2024
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:07
2024-07-03T14:07
2024-07-03T14:07
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пакистан
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шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами. "Должен отметить, что за это время (с момента встречи на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде - ред.) отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота. И перспективы здесь у нас очень неплохие", - сказал Путин. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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Встреча Путина с премьером Пакистана
Встреча Путина с премьером Пакистана
2024-07-03T14:07
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россия, пакистан, самарканд, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Пакистан, Самарканд, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном
Путин назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами