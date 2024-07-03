Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957096112.html
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном - РИА Новости, 03.07.2024
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:07
2024-07-03T14:07
россия
пакистан
самарканд
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957094487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc6f3b74c8dbc5689b06868bccd8a359.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами. "Должен отметить, что за это время (с момента встречи на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде - ред.) отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота. И перспективы здесь у нас очень неплохие", - сказал Путин. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20231204/pakistan-1913735637.html
россия
пакистан
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с премьером Пакистана
Встреча Путина с премьером Пакистана
2024-07-03T14:07
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957094487_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f9ede3043c5c60e95209a5d149df62a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пакистан, самарканд, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Пакистан, Самарканд, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном

Путин назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами

Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом назвал неплохими перспективы увеличения товарооборота между странами.
«
"Должен отметить, что за это время (с момента встречи на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде - ред.) отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота. И перспективы здесь у нас очень неплохие", - сказал Путин.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин назвал отношения России и Пакистана дружественными
4 декабря 2023, 19:27
 
РоссияПакистанСамаркандВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала