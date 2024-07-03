https://ria.ru/20240703/putin-1957050107.html
Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике
Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 03.07.2024
Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин предложил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсухе обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики между странами. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:39
2024-07-03T11:39
2024-07-03T11:49
монголия
россия
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957051844_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_fdb42ad41f5f3a5affea620a3a7abecc.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсухе обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики между странами."Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить", - сказал Путин на встрече с Хурэлсухом.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1957049334.html
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957051844_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_f4f4322f24fb07a8477834811647618a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, экономика, в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Экономика, В мире
Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике
Путин предложил президенту Монголии расширить сотрудничества в энергетике