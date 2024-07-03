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Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике

Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 03.07.2024

Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике

Президент России Владимир Путин предложил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсухе обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики между странами. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:39

2024-07-03T11:39

2024-07-03T11:49

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсухе обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики между странами."Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить", - сказал Путин на встрече с Хурэлсухом.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

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монголия, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, экономика, в мире