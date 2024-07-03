https://ria.ru/20240703/putin-1957038155.html
Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине, заявил Песков
Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп не ведут диалог по условиям достижения мира с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:55
2024-07-03T10:55
2024-07-03T11:22
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп не ведут диалог по условиям достижения мира с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, это не так", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения, появившиеся в западных СМИ.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html
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Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине, заявил Песков
Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по достижению мира на Украине