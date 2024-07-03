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Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС

Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:50

2024-07-03T10:50

2024-07-03T11:21

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дмитрий песков

владимир путин

саммит шос в астане – 2024

россия

в мире

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях саммита ШОС в Астане."Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента на саммите в Астане.

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