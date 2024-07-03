https://ria.ru/20240703/putin-1957036972.html
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:50
2024-07-03T10:50
2024-07-03T11:21
катар
шос
астана
дмитрий песков
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях саммита ШОС в Астане."Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента на саммите в Астане.
катар
астана
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, шос, астана, дмитрий песков, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, россия, в мире
Катар, ШОС, Астана, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, В мире
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС
Песков не исключил контакты Путина с катарской стороной на саммите ШОС в Астане