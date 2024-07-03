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Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
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10:50 03.07.2024 (обновлено: 11:21 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957036972.html
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:50
2024-07-03T11:21
катар
шос
астана
дмитрий песков
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
россия
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях саммита ШОС в Астане."Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента на саммите в Астане.
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катар, шос, астана, дмитрий песков, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, россия, в мире
Катар, ШОС, Астана, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, В мире
Песков не исключил контакты Путина с представителями Катара на саммите ШОС

Песков не исключил контакты Путина с катарской стороной на саммите ШОС в Астане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями катарской делегации в четверг на полях саммита ШОС в Астане.
"Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента на саммите в Астане.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
КатарШОСАстанаДмитрий ПесковВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024РоссияВ мире
 
 
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