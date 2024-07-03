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Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз - РИА Новости, 03.07.2024
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06:09 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/pshenitsa-1957007621.html
Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз
Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз - РИА Новости, 03.07.2024
Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз
Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,7 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T06:09
2024-07-03T06:09
турция
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,7 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. На фоне такой просадки изменилась и структура потребления украинского зерна Турцией: если годом ранее на пшеницу приходилось 82% импорта, то в мае этого года - уже только четверть. Самой востребованной культурой по итогам мая стала кукуруза - на нее пришлось 74% поставляемых объемов. А за год её импорт подскочил сразу в девять раз - до 233 тысяч тонн. На третьем месте по объемам закупок был ячмень - но на него пришелся всего 1% импорта (3,8 тысячи тонн). За год он тоже показал довольно заметную отрицательную динамику: поставки сократились в 22 раза. Всего Турция закупила у Украины 316,6 тысячи тонн зерна за месяц, что почти вдвое не дотянуло до прошлогоднего показателя.
https://ria.ru/20240702/zerno-1956962689.html
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турция, украина, в мире
Турция, Украина, В мире
Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз

Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае упал в шесть раз, до 79,7 тысячи тонн

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинский экспорт пшеницы в Турцию в мае рухнул в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,7 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
На фоне такой просадки изменилась и структура потребления украинского зерна Турцией: если годом ранее на пшеницу приходилось 82% импорта, то в мае этого года - уже только четверть.
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Самой востребованной культурой по итогам мая стала кукуруза - на нее пришлось 74% поставляемых объемов. А за год её импорт подскочил сразу в девять раз - до 233 тысяч тонн.
На третьем месте по объемам закупок был ячмень - но на него пришелся всего 1% импорта (3,8 тысячи тонн). За год он тоже показал довольно заметную отрицательную динамику: поставки сократились в 22 раза.
Всего Турция закупила у Украины 316,6 тысячи тонн зерна за месяц, что почти вдвое не дотянуло до прошлогоднего показателя.
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