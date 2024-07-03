https://ria.ru/20240703/proekt-1957005904.html

"Включая Россию": в США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа

"Включая Россию": в США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа - РИА Новости, 03.07.2024

"Включая Россию": в США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа

Изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025" программа развития ядерных вооружений приведет к разжиганию гонки вооружений по... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:24

2024-07-03T05:24

2024-07-03T05:26

в мире

сша

россия

дональд трамп

джо байден

ядерное оружие

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025" программа развития ядерных вооружений приведет к разжиганию гонки вооружений по всему миру, заявил ядерный аналитик Джо Чиринчионе в статье для журнала "Bulletin of the Atomic Scientists"."Проект 2025" был подготовлен фондом "Наследие" в качестве программы реформ для республиканского кандидата на президентских выборах 2024 года. Среди составителей сборника было несколько бывших чиновников администрации Дональда Трампа, а сам фонд "Наследие" позиционирует себя как "институционализирующий трампизм". Они предлагают значительно ускорить и расширить существующие ядерные и ракетные программы США, увеличить ядерный арсенал сверх действующих международных соглашений и провести новые ядерные испытания вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года."Эти новые и расширенные программы ускорят ядерную гонку вооружений. <...> Расширение ядерного арсенала в масштабах, предложенных «Проектом 2025», вероятно, заставит наших соперников — включая Россию <...> — увеличить число программ по разработке и развертыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу США", — предупредил аналитик.По мнению Чиринчионе, текущие возможности Штатов превосходят те объемы, которые необходимы для нанесения любого мыслимого ядерного удара. Предложенные в "Проекте 2025" программы лишь приведут к появлению лишнего оружия в огромном ядерном арсенале Америки. При этом, как заметил эксперт, Штаты уже при действующем президенте могут заложить в бюджете на 2025 год самую большую сумму расходов на ядерное оружие со времен противостояния с СССР."Планы и программы, предлагаемые в "Проекте 2025", <...> толкнут США в пропасть дорогой, опасной и дестабилизирующей ядерной конфронтации — нечто невиданного со времен худших дней Холодной войны", — заключил эксперт.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

https://ria.ru/20240630/britaniya-1956500149.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, ядерное оружие