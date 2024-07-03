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Минобороны запустило проект к 80-летию освобождения Белоруссии

Минобороны запустило проект к 80-летию освобождения Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2024

Минобороны запустило проект к 80-летию освобождения Белоруссии

Министерство обороны России к 80-летию освобождения братской Белоруссии и города-героя Минска от немецко-фашистских войск запускает новый... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T00:31

2024-07-03T00:31

2024-07-03T01:27

белоруссия

минск

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

т-34

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России к 80-летию освобождения братской Белоруссии и города-героя Минска от немецко-фашистских войск запускает новый историко-познавательный проект "Победные удары "Багратиона" с рассекреченными архивными документами о подготовке и проведении Белорусской наступательной операции "Багратион" — одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны.В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы предстоящей операции, описание и карты боевых действий, приказы военачальников, наградные листы на участников Минской наступательной операции, бывшей составной частью операции "Багратион", схемы и уникальные фотоматериалы, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. Не имеющая себе равных по пространственному размаху, Белорусская стратегическая наступательная операция по праву считается крупнейшим достижением отечественного военного искусства. В результате нее была разгромлена мощнейшая группировка вермахта, освобождены Белоруссия и ее столица Минск (3 июля 1944 года), большая часть Литвы, восточные районы Польши. Это стало возможным благодаря беспримерному мужеству, героизму, решимости и самопожертвованию сотен тысяч советских воинов и партизан Белоруссии, многие из которых пали смертью храбрых на белорусской земле. Максимальная скрытность операции Подготовка к Белорусской стратегической операции велась в условиях максимальной скрытности и дезинформации противника. С этой целью было приказано, в частности, в красноармейской печати отвести главное место оборонительной тематике. Категорически запрещалась публикация информационных материалов, освещающих подготовку к наступлению. Командующим войсками фронтов приказывалось в полосах, намеченных для активных действий, вести оборонительные работы, при этом особое внимание обратить на правдоподобность строительства ложных сооружений и минных полей. В начале 1944 года командование Красной Армии проводило операцию по дезинформации противника, демонстрируя намерение атаковать летом 1944-го или на Крайнем Севере, или на юге. Цель проводимых мероприятий – скрыть подготовку к наступлению и направление главного удара войск 2-го Белорусского фронта. "Заставить противника перебросить свои тактические резервы и огневые средства на ложное направление… Изготовить и поставить на огневые позиции макеты орудий на участке м. Ленино, м. Морозово с имитаций артогня отдельными орудиями. Изготовить и рассредоточить макеты танков в лесу и показать их движение в дневное и ночное время… Для обозначения большого скопления наших войск в районах сосредоточения в ночное время разводить большое количество костров", – описывается в плане дезинформации противника на период с 16 по 25 июня 1944 года. В итоге эта дезинформация помогла как наступлению Красной Армии против группы армий "Центр", так и высадке союзников в Нормандии. Около двух третей своих танковых дивизий на советско‑германском фронте вермахт держал южнее Белоруссии. Полный разгром оккупантов Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника. К началу операции "Багратион" в составе наступающих войск насчитывалось 1,2 миллиона человек, 34 тысячи орудий и минометов, более 4 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, около 5 тысяч боевых самолетов. Советские войска превосходили противника по живой силе в 1,5 раза, орудиям и минометам – в 4,4, танкам и самоходно-артиллерийским установкам – в 4,5 и по самолетам – в 3,6 раза. Ни в одной из предшествовавших наступательных операций Красная Армия не имела такого количества артиллерии, танков, боевых самолетов и такого превосходства в силах, как в Белорусской. Первый этап операции "Багратион" включал прорыв обороны противника на всю тактическую глубину, расширение прорыва в стороны флангов, разгром ближайших оперативных резервов и овладение рядом городов, в том числе освобождение столицы Белоруссии – Минска. Второй этап – развитие успеха в глубину, преодоление промежуточных оборонительных рубежей, разгром основных оперативных резервов противника, захват важных рубежей и плацдармов на реке Висла. Конкретные задачи фронтам были определены на глубину до 160 километров. "Форсировав Березину и овладев городом Ново-Борисов, войска армии продолжали стремительное преследование частей противника, двигались в направлении на столицу Белоруссии Минск… Продолжение преследования противника. Эта задача войсками армии была выполнена. 2 и 3 июля 24, 25, 26 полицейские полки, 2 охранный велосипедный полк, 44 охранный полк и 419 строительный батальон немцев, оказывая сопротивление отдельными отрядами и артиллерийско-минометным огнем, поспешно отходил в юго-западном направлении", – говорится в описании боевых действий войск 31-й армии в Минской наступательной операции. "Теснимый нашими войсками противник накапливался у переправ группами по 2–3 тысячи человек с огромным количеством обозов и техники и, подвергаясь воздействию нашей штурмовой и бомбардировочной авиации, нес огромные потери… Путь отхода противника до р.Березина усеян трупами его солдат и техникой", – написано в докладе 33-й армии "Преследование и уничтожение группировки противника восточнее г.Минска". "Таким образом было замкнуто кольцо окружения, внутри которого восточнее Минска оказалась большая группировка немецких войск", – подчеркивалось в описании Минской наступательной операции. Третьего июля 1944 года Минск был освобожден от немецких оккупантов, однако вокруг города еще находились разрозненные гитлеровские части, которые представляли угрозу и пытались продвигаться в западном направлении, в том числе к Минску. В ночь на 6 июля были успешно отбиты последние попытки противника контратаковать, взято в плен несколько тысяч гитлеровцев. При этом окруженным под Минском войскам противника предлагали великодушные условия капитуляции: немцам гарантировалась жизнь, безопасность и возвращение домой после войны. Приказом Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина и Указом Президиума Верховного Совета СССР соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение белорусской столицей, были удостоены почетного наименования "Минская" и представлены к награждению орденами. В ночь на 8 июля окруженная группа противника под руководством командира 12-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Винценца Мюллера предприняла попытку прорваться через реку Птичь в районе Самохваловичей. Но 121-й стрелковый корпус 50-й армии окончательно разбил ее. Сам Мюллер сдался в плен. Мюллеру были предложены условия капитуляции остальных войск 4-й немецкой армии, которые он принял. Так поступил не только генерал-лейтенант Мюллер в районе Минска, но и генералы, командовавшие немецкими войсками, окруженными в районе Витебска и Бобруйска. За три недели боев в Белоруссии так поступили 20 немецких генералов, возглавлявших организованную сдачу в плен более 150 тысяч своих солдат и офицеров. В ходе операции "Багратион" летом 1944 года представилась возможность продемонстрировать успехи СССР в войне, поднять дух москвичей и жителей других городов. Было решено провести немецких военнопленных, во главе с генералами, по улицам Москвы. Массовый героизм освободителей В борьбе за освобождение Белоруссии бойцы и офицеры Красной Армии проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство. Полторы тысячи ее участников стали Героями Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями СССР. Среди Героев Советского Союза и награжденных были воины всех национальностей СССР. Исключительно важную роль в освобождении Белоруссии сыграли партизанские формирования. Решая задачи в тесном взаимодействии с войсками Красной Армии, они уничтожили свыше 15 тысяч и взяли в плен более 17 тысяч солдат и офицеров противника. Родина высоко оценила подвиг партизан и подпольщиков. Многие из них были награждены орденами и медалями, а 87 особо отличившихся стали Героями Советского Союза. В новом разделе на сайте Минобороны РФ опубликован исторический формуляр 15-й гвардейской Речицкой Краснознаменной ордена Суворова танковой бригады за период с 13 июля 1942 года по 25 марта 1948 года. В документе описан подвиг экипажа танка Т-34, совершившего первый и единственный в истории танковый таран бронепоезда у станции Черные Броды в ходе Бобруйско-Минской операции. Перед 15-й гвардейской танковой бригадой была поставлена задача – перерезать железную дорогу Лунинец – Бобруйск и освободить станцию Черные Броды от немецких захватчиков. Несмотря на ожесточенное огневое сопротивление противника, экипаж Т-34 в составе командира танка гвардии лейтенанта Дмитрия Комарова и механика-водителя гвардии сержанта Михаила Бухтуева одним из первых прорвался к станции. На подступах к станции танковый прорыв советских войск был встречен огнем немецкого бронепоезда. Попаданием вражеского снаряда из бронепоезда танк лейтенанта Комарова был подожжен, а сам командир ранен. Комаров и Бухтуев приняли тогда единственно правильное решение – на максимально возможной скорости протаранить немецкий бронепоезд. В результате столкновения две бронеплощадки, сойдя с рельсов, опрокинулись. Бронепоезд немцев был выведен из боя. Но Бухтуев героически погиб в горящем танке. За проявленные мужество, героизм и самоотверженность гвардии Комаров и Бухтуев были удостоены звания Героя Советского Союза. В новом разделе также приведено описание подвиг командира танкового взвода 3-го танкового батальона 4-й гвардейской танковой бригады младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова. "Парторг 3-го танкового батальона – командир танкового взвода гвардии лейтенант Фроликов за период с 23 июня по 6 июля 1944 года со своим взводом уничтожил более 50 машин, шесть артбатарей, девять самоходных пушек, семь танков. Действуя направляющим взводом от батальона, он первым ворвался на окраину Минска, уничтожив при этом тяжелый танк, батарею ПТО, три зенитных орудия и до сотни солдат и офицеров противника. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии лейтенанту Фроликову присвоено звание Герой Советского Союза", — описывался подвиг в наградном листе.

https://ria.ru/20240623/arkhivy-1954799698.html

https://ria.ru/20240622/kniga-1954704585.html

https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html

https://radiosputnik.ru/20240701/fotovystavka-1956128656.html

https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html

https://ria.ru/20240623/bagration-1954856870.html

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белоруссия, минск, ссср, иосиф сталин (джугашвили), т-34, общество