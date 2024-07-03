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Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего - РИА Новости, 03.07.2024
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02:03 03.07.2024 (обновлено: 02:05 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/produkty-1956994588.html
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего - РИА Новости, 03.07.2024
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего
Яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в несетевой рознице в России с начала этого года, при этом сливочное масло и соки, напротив, прибавили в цене,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:03
2024-07-03T02:05
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в несетевой рознице в России с начала этого года, при этом сливочное масло и соки, напротив, прибавили в цене, следует из материалов IT-компании "Эвотор", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По данным индекса "Эвотора", с начала года средние цены на продукты в несетевой рознице выросли на 2% по сравнению с январем 2024 года. Сильнее всего с начала года подорожали соки и какао, а подешевели - гречка и яйца. ... Снизились с начала года средние цены на: шоколадные конфеты, полуфабрикаты из мяса и специи - на 1%, кефир - на 2%, плиточный шоколад - на 3%, гречку - на 4%, а яйца - на 8%", - подсчитали там. Отмечается, что сильнее всего за последние полгода выросли цены на соки, нектары и морсы - в среднем на 16%. Хлопья для завтраков подорожали на 11%, а сливочное масло - на 10%. Также на 8% выросли средние цены на овсяные хлопья (геркулес), на 6% - на бутилированную воду. Сахарная карамель и конфеты, детские сокосодержащие напитки, в свою очередь, подорожали на 5%, а макароны, молоко, растворимый кофе и рыбные пресервы - на 4%. В рамках индексов Эвотор анализирует средние цены на 269 товарных наименований (SKU) из продуктовых категорий, 141 SKU из категории "алкоголь", 87 SKU из категории "сигареты", 57 SKU из товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах. На прошлой неделе Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Согласно обзору Минэкономразвития, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию - на 1,4%, на остальные продукты питания - на 0,15%). В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы.
https://rsport.ria.ru/20240702/idealnyy-ratsion-pitaniya-v-silnuyu-zharu-1956832407.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Исследование показало, какие продукты в России подешевели сильнее всего

"Эвотор": яйца и гречка подешевели сильнее всего в несетевой рознице в России

© РИА Новости / Павел ЛисицынГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Гречневая крупа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в несетевой рознице в России с начала этого года, при этом сливочное масло и соки, напротив, прибавили в цене, следует из материалов IT-компании "Эвотор", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По данным индекса "Эвотора", с начала года средние цены на продукты в несетевой рознице выросли на 2% по сравнению с январем 2024 года. Сильнее всего с начала года подорожали соки и какао, а подешевели - гречка и яйца. ... Снизились с начала года средние цены на: шоколадные конфеты, полуфабрикаты из мяса и специи - на 1%, кефир - на 2%, плиточный шоколад - на 3%, гречку - на 4%, а яйца - на 8%", - подсчитали там.
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Отмечается, что сильнее всего за последние полгода выросли цены на соки, нектары и морсы - в среднем на 16%. Хлопья для завтраков подорожали на 11%, а сливочное масло - на 10%.
Также на 8% выросли средние цены на овсяные хлопья (геркулес), на 6% - на бутилированную воду. Сахарная карамель и конфеты, детские сокосодержащие напитки, в свою очередь, подорожали на 5%, а макароны, молоко, растворимый кофе и рыбные пресервы - на 4%.
В рамках индексов Эвотор анализирует средние цены на 269 товарных наименований (SKU) из продуктовых категорий, 141 SKU из категории "алкоголь", 87 SKU из категории "сигареты", 57 SKU из товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах.
На прошлой неделе Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Согласно обзору Минэкономразвития, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию - на 1,4%, на остальные продукты питания - на 0,15%). В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы.
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