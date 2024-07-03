https://ria.ru/20240703/priglashenie-1957194260.html

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан - РИА Новости, 03.07.2024

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:21

2024-07-03T18:21

2024-07-03T18:43

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года.В среду вечером в президентском центре республики Казахстан состоялась встреча Токаева и Путина. В ходе нее Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране", - сказал Токаев."Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю Вас за приглашение, оно, безусловно, принимается", - ответил Путин.Он добавил, что Россия и Казахстан в этом году председательствуют в ряде международных организаций, в том числе в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС."Мы будем друг друга поддерживать и помогать", - сказал президент РФ.Россия в 2024 году председательствует в БРИКС и СНГ, Казахстан - в ШОС и ОДКБ.

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в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб