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Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан - РИА Новости, 03.07.2024
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18:21 03.07.2024 (обновлено: 18:43 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/priglashenie-1957194260.html
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан - РИА Новости, 03.07.2024
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:21
2024-07-03T18:43
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года.В среду вечером в президентском центре республики Казахстан состоялась встреча Токаева и Путина. В ходе нее Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране", - сказал Токаев."Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю Вас за приглашение, оно, безусловно, принимается", - ответил Путин.Он добавил, что Россия и Казахстан в этом году председательствуют в ряде международных организаций, в том числе в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС."Мы будем друг друга поддерживать и помогать", - сказал президент РФ.Россия в 2024 году председательствует в БРИКС и СНГ, Казахстан - в ШОС и ОДКБ.
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в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в ноябре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года.
В среду вечером в президентском центре республики Казахстан состоялась встреча Токаева и Путина. В ходе нее Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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"Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране", - сказал Токаев.
"Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю Вас за приглашение, оно, безусловно, принимается", - ответил Путин.
Он добавил, что Россия и Казахстан в этом году председательствуют в ряде международных организаций, в том числе в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС.
"Мы будем друг друга поддерживать и помогать", - сказал президент РФ.
Россия в 2024 году председательствует в БРИКС и СНГ, Казахстан - в ШОС и ОДКБ.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
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