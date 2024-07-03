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Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения - РИА Новости, 03.07.2024
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17:09 03.07.2024 (обновлено: 17:20 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/pozdravlenie-1957174409.html
Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения
Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения - РИА Новости, 03.07.2024
Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с первым за... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:09
2024-07-03T17:20
в мире
сайпан (остров)
северные марианские острова
сша
маргарита симоньян
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с первым за много лет днем рождения на свободе. "Сегодня Ассанжу 53. Впервые за много лет в этот день он на свободе. Как и должно было быть. Теперь у него есть возможность обнять своих родных и начать жить заново после чудовищных лет в застенках. С этим я его и поздравляю", — написала она. Ассанжа 24 июня освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Слушание по его делу состоялось на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. После этого журналист вылетел на родину в Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.
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РИА Новости
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4.7
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Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах. В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа. Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой. Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
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в мире, сайпан (остров), северные марианские острова, сша, маргарита симоньян, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Сайпан (остров), Северные Марианские острова, США, Маргарита Симоньян, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения

Симоньян поздравила Ассанжа с первым за много лет днем рождения на свободе

© AP Photo / Rick RycroftОснователь Wikileaks Джулиан Ассанж
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с первым за много лет днем рождения на свободе.
"Сегодня Ассанжу 53. Впервые за много лет в этот день он на свободе. Как и должно было быть. Теперь у него есть возможность обнять своих родных и начать жить заново после чудовищных лет в застенках. С этим я его и поздравляю", — написала она.
Ассанжа 24 июня освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Слушание по его делу состоялось на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. После этого журналист вылетел на родину в Австралию.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.
Освобождение Ассанжа
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

Джулиан Ассанж в окружении журналистов у здания суда США в Сайпане, Марианские острова

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

Мужчина раздает сладости сторонникам Джулиана Ассанжа перед зданием посольства США в Сиднее

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
2 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

Джулиан Ассанж и бывший премьер-министр Автралии Кевин Радд в здании суда США в Сайпане, Марианские острова

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

Самолет Джулиана Ассанжа на взлетной полосе в аэропорту Сайпана, Марианские острова

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

Сторонники Джулиана Ассанжа празднуют его освобождение перед зданием посольства США в Сиднее

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак общается с прессой у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

Джулиан Ассанж заходит в здание суда США в Сайпане, Марианские острова

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
2 из 8

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8
 
В миреСайпан (остров)Северные Марианские островаСШАМаргарита СимоньянДжулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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