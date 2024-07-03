Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения

Симоньян поздравила Ассанжа с первым за много лет днем рождения на свободе
Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.
Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.
Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.
Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.
Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.
В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.
В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.
По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.
По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.
На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане
На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане
Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.
Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.
Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.
В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.
По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.
На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане