https://ria.ru/20240703/pozdravlenie-1957174409.html

Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения

Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения - РИА Новости, 03.07.2024

Симоньян поздравила Ассанжа с днем рождения

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с первым за... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:09

2024-07-03T17:09

2024-07-03T17:20

в мире

сайпан (остров)

северные марианские острова

сша

маргарита симоньян

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955563724_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2ae6597d8a32587656a4d0ec1957725d.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с первым за много лет днем рождения на свободе. "Сегодня Ассанжу 53. Впервые за много лет в этот день он на свободе. Как и должно было быть. Теперь у него есть возможность обнять своих родных и начать жить заново после чудовищных лет в застенках. С этим я его и поздравляю", — написала она. Ассанжа 24 июня освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Слушание по его делу состоялось на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. После этого журналист вылетел на родину в Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.

сайпан (остров)

северные марианские острова

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дело прекращено: Ассанж на свободе Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах. В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа. Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой. Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. 2024-07-03T17:09 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сайпан (остров), северные марианские острова, сша, маргарита симоньян, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа