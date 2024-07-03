В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS
США включили в пакет помощи ВСУ ракеты для ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. США включили в новый пакет помощи Украине списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS, заявили в Пентагоне.
"Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, ВСУ получат перехватчики к системам ПВО на сумму примерно 2,2 миллиарда долларов, взятых из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что новое финансирование включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины.
Общая сумма нового пакета военной помощи составит 2,35 миллиарда долларов, уточнили в Минобороны США.
Согласно приведенному перечню, туда войдут списанные с американских складов:
- ракеты для систем ПВО HAWK;
- боеприпасы для РЗСО HIMARS;
- снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 миллиметров;
- минометные снаряды;
- ракеты TOW;
- комплексы Javelin и AT-4, а также другое оружие.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.