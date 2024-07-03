https://ria.ru/20240703/pomosch-1957226330.html

В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS

В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS - РИА Новости, 03.07.2024

В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS

США включили в новый пакет помощи Украине списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:25

2024-07-03T21:25

2024-07-03T22:36

в мире

украина

министерство обороны сша

сша

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. США включили в новый пакет помощи Украине списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS, заявили в Пентагоне."Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов", — сообщили в ведомстве.Кроме того, ВСУ получат перехватчики к системам ПВО на сумму примерно 2,2 миллиарда долларов, взятых из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).Общая сумма нового пакета военной помощи составит 2,35 миллиарда долларов, уточнили в Минобороны США.Согласно приведенному перечню, туда войдут списанные с американских складов: В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html

https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html

украина

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны сша, сша, вооруженные силы украины, москва