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В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:25 03.07.2024 (обновлено: 22:36 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/pomosch-1957226330.html
В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS
В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS - РИА Новости, 03.07.2024
В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS
США включили в новый пакет помощи Украине списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:25
2024-07-03T22:36
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
москва
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. США включили в новый пакет помощи Украине списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS, заявили в Пентагоне."Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов", — сообщили в ведомстве.Кроме того, ВСУ получат перехватчики к системам ПВО на сумму примерно 2,2 миллиарда долларов, взятых из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).Общая сумма нового пакета военной помощи составит 2,35 миллиарда долларов, уточнили в Минобороны США.Согласно приведенному перечню, туда войдут списанные с американских складов: В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, вооруженные силы украины, москва
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Москва
В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для систем HAWK и HIMARS

США включили в пакет помощи ВСУ ракеты для ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. США включили в новый пакет помощи Украине списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS, заявили в Пентагоне.
"Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов", — сообщили в ведомстве.
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Кроме того, ВСУ получат перехватчики к системам ПВО на сумму примерно 2,2 миллиарда долларов, взятых из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что новое финансирование включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины.

Общая сумма нового пакета военной помощи составит 2,35 миллиарда долларов, уточнили в Минобороны США.
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Согласно приведенному перечню, туда войдут списанные с американских складов:
  • ракеты для систем ПВО HAWK;
  • боеприпасы для РЗСО HIMARS;
  • снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 миллиметров;
  • минометные снаряды;
  • ракеты TOW;
  • комплексы Javelin и AT-4, а также другое оружие.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
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