Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
© Фото : Официальный сайт Брянской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прихожане храма Святителя Николая Брянской епархии собрали военнослужащим спецоперации ко Дню семьи, любви и верности гуманитарную посылку с продуктами и гигиеническими средствами, сообщили в пресс-службе епархии.
"Приход храма во имя Святителя Николая города Сельцо продолжает регулярно оказывать помощь нашим защитникам, находящимся в зоне проведения СВО. Очередная отправка гуманитарного груза состоялась 2 июля 2024 года, накануне Дня семьи, любви и верности. Благодаря отзывчивым и неравнодушным прихожанам было собрано большое количество продуктов питания и средств гигиены, а также сладостей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что доставку груза воинам организовала благотворительная организация города Брянска "Zа своих 32". Военнослужащие благодарят всех неравнодушных жителей за регулярную помощь и духовную поддержку.