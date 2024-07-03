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Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 03.07.2024
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10:49 03.07.2024
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Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 03.07.2024
Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Прихожане храма Святителя Николая Брянской епархии собрали военнослужащим спецоперации ко Дню семьи, любви и верности гуманитарную посылку с продуктами и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:49
2024-07-03T10:49
надежные люди
сельцо
брянск
гуманитарная помощь
сво
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прихожане храма Святителя Николая Брянской епархии собрали военнослужащим спецоперации ко Дню семьи, любви и верности гуманитарную посылку с продуктами и гигиеническими средствами, сообщили в пресс-службе епархии. "Приход храма во имя Святителя Николая города Сельцо продолжает регулярно оказывать помощь нашим защитникам, находящимся в зоне проведения СВО. Очередная отправка гуманитарного груза состоялась 2 июля 2024 года, накануне Дня семьи, любви и верности. Благодаря отзывчивым и неравнодушным прихожанам было собрано большое количество продуктов питания и средств гигиены, а также сладостей", – говорится в сообщении. Отмечается, что доставку груза воинам организовала благотворительная организация города Брянска "Zа своих 32". Военнослужащие благодарят всех неравнодушных жителей за регулярную помощь и духовную поддержку.
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сельцо, брянск, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Сельцо, Брянск, Гуманитарная помощь, СВО

Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами

© Фото : Официальный сайт Брянской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Официальный сайт Брянской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прихожане храма Святителя Николая Брянской епархии собрали военнослужащим спецоперации ко Дню семьи, любви и верности гуманитарную посылку с продуктами и гигиеническими средствами, сообщили в пресс-службе епархии.
"Приход храма во имя Святителя Николая города Сельцо продолжает регулярно оказывать помощь нашим защитникам, находящимся в зоне проведения СВО. Очередная отправка гуманитарного груза состоялась 2 июля 2024 года, накануне Дня семьи, любви и верности. Благодаря отзывчивым и неравнодушным прихожанам было собрано большое количество продуктов питания и средств гигиены, а также сладостей", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что доставку груза воинам организовала благотворительная организация города Брянска "Zа своих 32". Военнослужащие благодарят всех неравнодушных жителей за регулярную помощь и духовную поддержку.
 
Надежные людиСельцоБрянскГуманитарная помощьСВО
 
 
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