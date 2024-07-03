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Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами

Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 03.07.2024

Брянская епархия собрала бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами

Прихожане храма Святителя Николая Брянской епархии собрали военнослужащим спецоперации ко Дню семьи, любви и верности гуманитарную посылку с продуктами и... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:49

2024-07-03T10:49

2024-07-03T10:49

надежные люди

сельцо

брянск

гуманитарная помощь

сво

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прихожане храма Святителя Николая Брянской епархии собрали военнослужащим спецоперации ко Дню семьи, любви и верности гуманитарную посылку с продуктами и гигиеническими средствами, сообщили в пресс-службе епархии. "Приход храма во имя Святителя Николая города Сельцо продолжает регулярно оказывать помощь нашим защитникам, находящимся в зоне проведения СВО. Очередная отправка гуманитарного груза состоялась 2 июля 2024 года, накануне Дня семьи, любви и верности. Благодаря отзывчивым и неравнодушным прихожанам было собрано большое количество продуктов питания и средств гигиены, а также сладостей", – говорится в сообщении. Отмечается, что доставку груза воинам организовала благотворительная организация города Брянска "Zа своих 32". Военнослужащие благодарят всех неравнодушных жителей за регулярную помощь и духовную поддержку.

https://ria.ru/20240702/sredstva-1956962581.html

сельцо

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сельцо, брянск, гуманитарная помощь, сво