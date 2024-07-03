Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/polsha-1957091379.html
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных - РИА Новости, 03.07.2024
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных
Польша хочет создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:53
2024-07-03T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
польша
быдгощ
радослав сикорский
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Польша хочет создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина, расположенного в Быдгоще. Сикорский заявил, что польская делегация на саммите НАТО в Вашингтоне поднимет вопрос о создании второго учебного центра для украинских военных. "Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев. Мы вообще будем добиваться укрепления восточного фланга", - сказал он. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html
https://ria.ru/20240702/pomosch-1956972778.html
польша
быдгощ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, быдгощ, радослав сикорский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Быдгощ, Радослав Сикорский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных

Сикорский: Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Польша хочет создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина, расположенного в Быдгоще.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Европе придется жить в тени российских ракет
30 июня, 08:00
Сикорский заявил, что польская делегация на саммите НАТО в Вашингтоне поднимет вопрос о создании второго учебного центра для украинских военных.
"Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев. Мы вообще будем добиваться укрепления восточного фланга", - сказал он.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучения ВСУ
2 июля, 21:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаБыдгощРадослав СикорскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала