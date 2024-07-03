https://ria.ru/20240703/polsha-1957091379.html
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных - РИА Новости, 03.07.2024
Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных
Польша хочет создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:53
2024-07-03T13:53
2024-07-03T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
польша
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Польша хочет создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина, расположенного в Быдгоще. Сикорский заявил, что польская делегация на саммите НАТО в Вашингтоне поднимет вопрос о создании второго учебного центра для украинских военных. "Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев. Мы вообще будем добиваться укрепления восточного фланга", - сказал он. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html
https://ria.ru/20240702/pomosch-1956972778.html
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в мире, польша, быдгощ, радослав сикорский, нато, вооруженные силы украины
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Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных
Сикорский: Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для украинских военных