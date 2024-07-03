https://ria.ru/20240703/podpole-1957075193.html
Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве
Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве
В Николаеве появились иностранные военные возрастом около 20 лет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:55
2024-07-03T12:55
2024-07-03T12:56
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. В Николаеве появились иностранные военные возрастом около 20 лет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаеве замечают иностранных военных и одетых в гражданское специалистов. Местные жители присылают вот такие сообщения: "Молодые иностранцы появились, ну совсем лет по 20. Откуда - не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что англоязычные строители от некого благотворительного фонда строят детский лагерь возле села Зеленый Гай, находящегося недалеко от Николаева, подъезды к стройплощадке окружены блокпостами, местное население туда не пускают.
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николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве
Подполье: в Николаеве появились молодые иностранные военные
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. В Николаеве появились иностранные военные возрастом около 20 лет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаеве замечают иностранных военных и одетых в гражданское специалистов. Местные жители присылают вот такие сообщения: "Молодые иностранцы появились, ну совсем лет по 20. Откуда - не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что англоязычные строители от некого благотворительного фонда строят детский лагерь возле села Зеленый Гай, находящегося недалеко от Николаева, подъезды к стройплощадке окружены блокпостами, местное население туда не пускают.