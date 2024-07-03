https://ria.ru/20240703/podpole-1957075193.html

Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве

Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве - РИА Новости, 03.07.2024

Подполье сообщило о появлении молодых иностранных военных в Николаеве

В Николаеве появились иностранные военные возрастом около 20 лет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:56

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. В Николаеве появились иностранные военные возрастом около 20 лет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаеве замечают иностранных военных и одетых в гражданское специалистов. Местные жители присылают вот такие сообщения: "Молодые иностранцы появились, ну совсем лет по 20. Откуда - не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что англоязычные строители от некого благотворительного фонда строят детский лагерь возле села Зеленый Гай, находящегося недалеко от Николаева, подъезды к стройплощадке окружены блокпостами, местное население туда не пускают.

https://ria.ru/20240701/podpole-1956731019.html

николаев (украина)

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николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина