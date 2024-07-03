https://ria.ru/20240703/podpole-1957042488.html

Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза

Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза - РИА Новости, 03.07.2024

Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза

Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:13

2024-07-03T11:13

2024-07-03T11:40

специальная военная операция на украине

железнодорожный

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Населенный пункт Гуляйполе получил несколько ракет РСЗО, артобстрелы и удары БПЛА. Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ использует для временной дислокации личного состава и хранения техники", - сказал он.

https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html

железнодорожный

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железнодорожный, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область