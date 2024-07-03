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Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза
Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:13
2024-07-03T11:13
2024-07-03T11:40
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железнодорожный
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Населенный пункт Гуляйполе получил несколько ракет РСЗО, артобстрелы и удары БПЛА. Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ использует для временной дислокации личного состава и хранения техники", - сказал он.
https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html
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железнодорожный, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Железнодорожный, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза
Подполье: ВС РФ ударили по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза и заводы