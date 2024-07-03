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Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 03.07.2024 (обновлено: 11:40 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/podpole-1957042488.html
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза
Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:13
2024-07-03T11:40
специальная военная операция на украине
железнодорожный
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Населенный пункт Гуляйполе получил несколько ракет РСЗО, артобстрелы и удары БПЛА. Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ использует для временной дислокации личного состава и хранения техники", - сказал он.
https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html
железнодорожный
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железнодорожный, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Железнодорожный, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Подполье сообщило об ударе по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза

Подполье: ВС РФ ударили по пригороду Гуляйполя, где находится нефтебаза и заводы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Гуляйполя, там находятся нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Населенный пункт Гуляйполе получил несколько ракет РСЗО, артобстрелы и удары БПЛА. Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ использует для временной дислокации личного состава и хранения техники", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеЖелезнодорожныйСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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