Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 03.07.2024 (обновлено: 12:21 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/podpole-1957038884.html
Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:02
2024-07-03T12:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом. В завершение были нанесены несколько серий артиллерийских ударов. В итоге было попадание в склад с мощной детонацией", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, нанесены удары по расположениям ВСУ в двух частных домах и по хозяйственной постройке, откуда запускались беспилотники.Помимо этого, целями для российских военных стали ангары с тяжелой техникой ВСУ и артиллерийскими системами на западной окраине запорожского села Новоандреевка, добавил Лебедев.Украинские СМИ утром 3 июля сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20240703/podpole-1957046680.html
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области

Подполье: ВС РФ ударили по складу ВСУ и скоплению техники в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом. В завершение были нанесены несколько серий артиллерийских ударов. В итоге было попадание в склад с мощной детонацией", — рассказал собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье
Вчера, 11:28
Кроме того, нанесены удары по расположениям ВСУ в двух частных домах и по хозяйственной постройке, откуда запускались беспилотники.
Помимо этого, целями для российских военных стали ангары с тяжелой техникой ВСУ и артиллерийскими системами на западной окраине запорожского села Новоандреевка, добавил Лебедев.
Украинские СМИ утром 3 июля сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала