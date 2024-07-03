https://ria.ru/20240703/podpole-1957038884.html

Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2024

Подполье сообщило об ударе по складу и технике ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:02

2024-07-03T11:02

2024-07-03T12:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом. В завершение были нанесены несколько серий артиллерийских ударов. В итоге было попадание в склад с мощной детонацией", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, нанесены удары по расположениям ВСУ в двух частных домах и по хозяйственной постройке, откуда запускались беспилотники.Помимо этого, целями для российских военных стали ангары с тяжелой техникой ВСУ и артиллерийскими системами на западной окраине запорожского села Новоандреевка, добавил Лебедев.Украинские СМИ утром 3 июля сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20240703/podpole-1957046680.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

запорожская область

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запорожская область, безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины