https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957176447.html
Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа
Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа - РИА Новости, 03.07.2024
Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа
Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:15
2024-07-03T17:15
2024-07-03T17:15
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100 миллионов рублей на развитие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В обращении в соцсетях губернатор напомнил о том, что Белгородская область участвует в флагманском проекте "Профессионалитет", который проводит министерство просвещения РФ. В рамках проекта колледжи и организации реального сектора экономики и социальной сферы вместе разрабатывают программы обучения под свои запросы. "Наш Старооскольский педагогический колледж стал победителем. Это значит, что он получит около 100 миллионов рублей федеральной поддержки. Это говорит о том, что наши инициативы не просто услышаны, что... наши заявки конкурентоспособны по сравнению с другими колледжами нашей большой страны, и мы конкурируем со всеми регионами Российской Федерации", - отметил Гладков. Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области большое внимание уделено подготовке педагогов, поэтому были поданы заявки на создание образовательного кластера по педагогике на базе Старооскольского педагогического колледжа, куда вошли еще четыре техникума: Белгородский и Яковлевский педагогические, Валуйский и Алексеевский, а также НИУ "БелГУ". В регионе уже создано три кластера: в Корочанском техникуме по сельскому хозяйству, в Старооскольском колледже по здравоохранению и месяц назад создан в Губкинском колледже по горном делу.
https://ria.ru/20240702/ocheredi-1956911110.html
https://ria.ru/20240628/dokhody-1956166152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100 миллионов рублей на развитие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
В обращении в соцсетях губернатор напомнил о том, что Белгородская область участвует в флагманском проекте "Профессионалитет", который проводит министерство просвещения РФ. В рамках проекта колледжи и организации реального сектора экономики и социальной сферы вместе разрабатывают программы обучения под свои запросы.
"Наш Старооскольский педагогический колледж стал победителем. Это значит, что он получит около 100 миллионов рублей федеральной поддержки. Это говорит о том, что наши инициативы не просто услышаны, что... наши заявки конкурентоспособны по сравнению с другими колледжами нашей большой страны, и мы конкурируем со всеми регионами Российской Федерации", - отметил Гладков
.
Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области большое внимание уделено подготовке педагогов, поэтому были поданы заявки на создание образовательного кластера по педагогике на базе Старооскольского педагогического колледжа, куда вошли еще четыре техникума: Белгородский и Яковлевский педагогические, Валуйский и Алексеевский, а также НИУ "БелГУ".
В регионе уже создано три кластера: в Корочанском техникуме по сельскому хозяйству, в Старооскольском колледже по здравоохранению и месяц назад создан в Губкинском колледже по горном делу.