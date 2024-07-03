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Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа - РИА Новости, 03.07.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:15 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957176447.html
Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа
Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа - РИА Новости, 03.07.2024
Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа
Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:15
2024-07-03T17:15
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100 миллионов рублей на развитие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В обращении в соцсетях губернатор напомнил о том, что Белгородская область участвует в флагманском проекте "Профессионалитет", который проводит министерство просвещения РФ. В рамках проекта колледжи и организации реального сектора экономики и социальной сферы вместе разрабатывают программы обучения под свои запросы. "Наш Старооскольский педагогический колледж стал победителем. Это значит, что он получит около 100 миллионов рублей федеральной поддержки. Это говорит о том, что наши инициативы не просто услышаны, что... наши заявки конкурентоспособны по сравнению с другими колледжами нашей большой страны, и мы конкурируем со всеми регионами Российской Федерации", - отметил Гладков. Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области большое внимание уделено подготовке педагогов, поэтому были поданы заявки на создание образовательного кластера по педагогике на базе Старооскольского педагогического колледжа, куда вошли еще четыре техникума: Белгородский и Яковлевский педагогические, Валуйский и Алексеевский, а также НИУ "БелГУ". В регионе уже создано три кластера: в Корочанском техникуме по сельскому хозяйству, в Старооскольском колледже по здравоохранению и месяц назад создан в Губкинском колледже по горном делу.
https://ria.ru/20240702/ocheredi-1956911110.html
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100 миллионов рублей на развитие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
В обращении в соцсетях губернатор напомнил о том, что Белгородская область участвует в флагманском проекте "Профессионалитет", который проводит министерство просвещения РФ. В рамках проекта колледжи и организации реального сектора экономики и социальной сферы вместе разрабатывают программы обучения под свои запросы.
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"Наш Старооскольский педагогический колледж стал победителем. Это значит, что он получит около 100 миллионов рублей федеральной поддержки. Это говорит о том, что наши инициативы не просто услышаны, что... наши заявки конкурентоспособны по сравнению с другими колледжами нашей большой страны, и мы конкурируем со всеми регионами Российской Федерации", - отметил Гладков.
Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области большое внимание уделено подготовке педагогов, поэтому были поданы заявки на создание образовательного кластера по педагогике на базе Старооскольского педагогического колледжа, куда вошли еще четыре техникума: Белгородский и Яковлевский педагогические, Валуйский и Алексеевский, а также НИУ "БелГУ".
В регионе уже создано три кластера: в Корочанском техникуме по сельскому хозяйству, в Старооскольском колледже по здравоохранению и месяц назад создан в Губкинском колледже по горном делу.
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