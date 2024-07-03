https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957176447.html

Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа

Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа - РИА Новости, 03.07.2024

Гладков рассказал о 100 млн рублей поддержки для Староосколького колледжа

Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:15

2024-07-03T17:15

2024-07-03T17:15

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Старооскольский педагогический колледж Белгородской области стал победителем флагманского проекта "Профессионалитет" и получит поддержку примерно в 100 миллионов рублей на развитие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В обращении в соцсетях губернатор напомнил о том, что Белгородская область участвует в флагманском проекте "Профессионалитет", который проводит министерство просвещения РФ. В рамках проекта колледжи и организации реального сектора экономики и социальной сферы вместе разрабатывают программы обучения под свои запросы. "Наш Старооскольский педагогический колледж стал победителем. Это значит, что он получит около 100 миллионов рублей федеральной поддержки. Это говорит о том, что наши инициативы не просто услышаны, что... наши заявки конкурентоспособны по сравнению с другими колледжами нашей большой страны, и мы конкурируем со всеми регионами Российской Федерации", - отметил Гладков. Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области большое внимание уделено подготовке педагогов, поэтому были поданы заявки на создание образовательного кластера по педагогике на базе Старооскольского педагогического колледжа, куда вошли еще четыре техникума: Белгородский и Яковлевский педагогические, Валуйский и Алексеевский, а также НИУ "БелГУ". В регионе уже создано три кластера: в Корочанском техникуме по сельскому хозяйству, в Старооскольском колледже по здравоохранению и месяц назад создан в Губкинском колледже по горном делу.

https://ria.ru/20240702/ocheredi-1956911110.html

https://ria.ru/20240628/dokhody-1956166152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков